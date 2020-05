“Accendiamo le luci per ricordare che presto torneremo a far sognare”

Il Cineteatro dell’Opera di Lucera aderisce all’iniziativa #RiaccendilCinema promossa dall’A.N.E.C. (Associazione Nazionale Esercenti Cinema), in programma stasera alle ore 21.00 in contemporanea con la diretta su RAI 1 della 65^ edizione dei David di Donatello. Si tratta di un flash mob simultaneo, che vedrà per una sera di nuovo accese le luci delle sale cinematografiche di tutta Italia, chiuse ormai da due mesi a causa dello stato di emergenza sanitaria. In Puglia i Cinema e i Cinema Teatri si illumineranno simbolicamente in 62 comuni da nord a sud, per un totale di 249 schermi e 38 palcoscenici. «La nostra sala non poteva non aderire a questa iniziativa simbolica, che vede uniti tutti gli operatori del settore nel cercare di individuare un percorso condiviso per riavviare, appena sarà possibile, le attività», afferma il direttore del Cineteatro dell’Opera Gianni Finizio, che per l’occasione organizzerà una diretta fb sulla pagina del Cineteatro per restituire virtualmente uno spazio di condivisione caro alla città. #RiaccendilCinema è un segnale importante, soprattutto perché per molte strutture diventa davvero difficile guardare al futuro senza un cronoprogramma delle varie fasi dell’emergenza e senza conoscere le condizioni operative per i protocolli di sicurezza che andranno osservati. «Ci auguriamo di poter tornare presto ad operare, perché crediamo che il cinema abbia un ruolo importante nella nostra comunità, e sia capace di creare momenti di riflessione, di incontro e di crescita», dichiara Finizio.

