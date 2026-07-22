Accademia della Fiorentina rinnova i vertici, Marco Stabile è il nuovo presidente

(Adnkronos) – Marco Stabile è il nuovo presidente dell'Accademia della Fiorentina. L'assemblea dei soci ha rinnovato gli organi direttivi dell'associazione, affidando allo chef fiorentino, 53 anni, patron dell’Ora d’Aria e presidente dell’Associazione Ristoratori Fiorentini, il compito di guidare per il prossimo triennio le iniziative di tutela e valorizzazione della Bistecca alla Fiorentina e della sua filiera. Insieme a Stabile sono stati eletti Alberto Rossi (presidente Federcarni – Confcommercio Toscana) alla vicepresidenza e Aldo Cursano (presidente Confcommercio Toscana e vicepresidente vicario Fipe nazionale) nel ruolo di tesoriere. Con loro in consiglio anche i ristoratori Marco Anedda, Fabrizio Bagni e Matteo Perduca, i macellai Luca Menoni e Stefano Secci e l’allevatore Alessio Serra. Contestualmente, Luca Menoni (anima e volto del Mercato di Sant’Ambrogio a Firenze) è stato nominato Gran Maestro dell’Arte dei Beccai, ruolo ricoperto per molti anni da Vasco Tacconi. Marco Stabile riceve il testimone da Giovanni Brajon, direttore dell’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana, che conclude il mandato dopo aver accompagnato l'organizzazione nel consolidamento del suo ruolo quale punto di riferimento per la diffusione della cultura storica, scientifica e gastronomica della bistecca più famosa al mondo. Il rinnovo dei vertici segna l'inizio di una nuova fase per l'Accademia della Fiorentina, realtà culturale senza fini di lucro fondata nel 1991 dall’Associazione Macellai e che riunisce oggi oltre settanta allevatori, macellai e ristoratori con l'obiettivo di tutelare e valorizzare uno dei simboli più autentici della tradizione gastronomica toscana. Una filiera con un obiettivo comune: tramandare un patrimonio di identità, cultura e gusto, garantendo il rispetto del disciplinare in ogni passaggio, dall'allevamento e dalla selezione delle carni fino alla frollatura, al taglio e alla corretta preparazione della Bistecca alla Fiorentina nel piatto. Un percorso di tutela che da tempo guarda all'Europa, con la richiesta del riconoscimento di Specialità Tradizionale Garantita (Stg), e all'Unesco. "Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità – dichiara il neo presidente Marco Stabile – perché la Bistecca alla Fiorentina non è soltanto uno dei simboli della nostra cucina, ma rappresenta una cultura, una storia e un sistema di competenze che coinvolge centinaia di professionisti. L'Accademia continuerà a lavorare per valorizzare tutta la filiera, rafforzando il dialogo con le istituzioni e sostenendo i percorsi di tutela nazionale ed europea. Nell’immediato, in attesa dei riconoscimenti internazionali, vogliamo creare un marchio di qualità da esporre nei ristoranti che rispettano il disciplinare di selezione e cottura delle carni: una garanzia per i clienti contro qualsiasi tentativo di imitazione o contraffazione”. L’Accademia della Fiorentina coordina un ampio Comitato promotore composto da Università, enti di ricerca, associazioni e rappresentanti dell'intera filiera. Ha promosso convegni scientifici, tavoli di confronto e iniziative istituzionali, coordinando un percorso condiviso con Regione Toscana, Comune di Firenze, associazioni di categoria e operatori del settore per rafforzare la tutela di uno dei prodotti più iconici della cucina taliana. Tra gli ultimi eventi curati: nel 2024, in collaborazione con Confcommercio Toscana, l’importante incontro a Villa Bardini alla presenza del Sottosegretario all’Agricoltura Senatore Patrizio Giacomo La Pietra e, a giugno 2025, la missione a Bruxelles, con la degustazione di bistecche offerta agli europarlamentari nella terrazza del Museo di Scienze Naturali, a pochi passi dal Parlamento Europeo. Quattro lombate di Chianina e Fassona, per un totale di 80 bistecche alla fiorentina servite ben calde ad oltre duecento persone, tra cui la vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna, l'europarlamentare Dario Nardella e numerosi colleghi come l’ex sindaco di Bari Antonio De Caro, Carolina Morace, Francesco Torselli, Susanna Ceccardi e Roberto Vannacci.

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Pubblicato il 22 Luglio 2026