Acapulco, Arnaldi e Bellucci eliminati tra i rimpianti

Matteo Arnaldi combatte, ma non basta. Ad Acapulco, l'azzurro cede dopo quasi tre ore di battaglia contro il numero 2 del mondo Alexander Zverev e viene eliminato dall'Atp 500 messicano. Il tedesco si impone in rimonta, con il punteggio di 6-7 (2) 6-3 6-4. Al numero 33 del ranking non basta un ottimo avvio: Zverev, comunque non al meglio della condizione, viene fuori alla distanza e si guadagna il prossimo turno contro Tien. Fuori dal torneo anche l'altro italiano Mattia Bellucci, eliminato da Alejandro Davidovich Fokina dopo 4 match point sprecati in maniera clamorosa. Lo spagnolo vince in rimonta con il punteggio di 1-6 7-6 (6) 6-2, in 2 ore e venti minuti di gioco. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Febbraio 2025