(Adnkronos) – “Il sistema camerale ha il compito di fornire conoscenza e strumenti alle imprese, accompagnandole nei processi di sviluppo e innovazione”.

“Alla quarta edizione del Forum Space&Blue abbiamo presentato il primo Rapporto nazionale sulla Space&Blue Economy, che restituisce l’esatta dimensione dell’interconnessione tra due filiere straordinarie, quella dello spazio e quella dell’economia del mare.” Così Giovanni Acampora, presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e della Camera di Commercio di Frosinone-Latina, in occasione del 4° Forum Space&Blue, dal titolo ‘Valore e nuovi scenari per l’Italia’, svoltosi a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

“I dati sono estremamente rilevanti: questa integrazione genera 45 miliardi di euro di valore, pari al 2,4% dell’economia nazionale, coinvolge 168mila occupati e 35.900 imprese. Numeri che danno la misura dell’importanza di questo segmento – afferma – Il sistema camerale, grazie alla propria vicinanza alle imprese e ai territori, deve fornire gli strumenti affinché le aziende possano cogliere le opportunità offerte da questi settori. Siamo in prima linea su questi temi: lo abbiamo dimostrato con il Rapporto sull’economia del mare, presentato l’8 luglio al Mimit con il ministro Urso, e con il lavoro sulla dimensione underwater. Conosciamo i bisogni delle imprese e possiamo contribuire a valorizzare discipline emergenti che offrono importanti prospettive occupazionali, anche per tanti giovani”.

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Pubblicato il 18 Novembre 2026