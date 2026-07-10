Attualità

Abusi su hostess, caso dei ’30 secondi’: sindacalista condannato in appello bis

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – E' stato condannato a un anno e due mesi di reclusione al termine del processo d'Appello bis il sindacalista imputato per una violenza sessuale su una hostess che si era rivolta a lui per chiedere aiuto nel marzo 2018. E' il caso dei '30 secondi', che tante polemiche ha sollevato, dopo che l'uomo venne assolto in primo e secondo grado proprio per il tempo di reazione della donna. Sentenza annullata poi in Cassazione e ribaltata questa mattina dai giudici della seconda sezione penale della Corte d'Appello di Milano.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Taiwan, in arrivo il tifone Bavi: evacuate centinaia di persone

35 minuti fa

Mondiali, oggi Spagna-Belgio: probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

1 ora fa

Tour de France, oggi settima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

2 ore fa

Caldo estremo, Italia nella morsa africana: weekend con qualche temporale, poi picchi fino a 39°C

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio