Abusi su hostess, caso dei ’30 secondi’: sindacalista condannato in appello bis

(Adnkronos) – E' stato condannato a un anno e due mesi di reclusione al termine del processo d'Appello bis il sindacalista imputato per una violenza sessuale su una hostess che si era rivolta a lui per chiedere aiuto nel marzo 2018. E' il caso dei '30 secondi', che tante polemiche ha sollevato, dopo che l'uomo venne assolto in primo e secondo grado proprio per il tempo di reazione della donna. Sentenza annullata poi in Cassazione e ribaltata questa mattina dai giudici della seconda sezione penale della Corte d'Appello di Milano.

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Pubblicato il 10 Luglio 2026