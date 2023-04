Abusi sessuali su figlia disabile di 7 anni, in carcere padre e amico di famiglia

(Adnkronos) – Avrebbero abusato sessualmente di una bambina di 7 anni, sin da quando ne aveva circa 3, affetta da disabilità intellettiva media: è questa l’accusa contestata dalla Procura di Crotone al padre e all’amico di famiglia, entrambi arrestati dai carabinieri e portati nel carcere di Crotone. Nel pomeriggio i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Crotone, in collaborazione con i militari della Stazione carabinieri di Scandale, hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Crotone, nei confronti di 2 persone, ultracinquantenni di Scandale, in ordine ai quali sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza del reato di “maltrattamenti in famiglia e abusi sessuali su minore”. Gli abusi sarebbero stati commessi a Scandale, piccola comunità della provincia crotonese. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Aprile 2023