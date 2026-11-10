Abu Dhabi, fra assi nella manica e tris di Re: si va verso la pace? – Notizie dall’Ucraina podcast

Dopo settimane di attesa, Russia e Ucraina si siedono allo stesso tavolo. Cosa che non facevano dallo scorso febbraio: il luogo scelto è Abu Dhabi e, nel ruolo di mediatori, ci sono gli Stati Uniti d’America. Cosa c’è da aspettarsi da questo summit? E quali carte potrebbero calare Mosca e Kiev. Ma soprattutto, quali assi nella manica avranno Zelensky e Putin nel poker dei negoziati?

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Pubblicato il 10 Novembre 2026