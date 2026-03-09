Abruzzo tra le dieci migliori destinazioni per vacanze low cost in famiglia secondo il Guardian

(Adnkronos) – L'Abruzzo tra le mete consigliate per vacanze low cost in famiglia. Il quotidiano britannico 'The Guardian' ha infatti inserito la regione tra le dieci migliori destinazioni per vacanze economiche per famiglie in Europa. Nel reportage dedicato ai viaggi accessibili e avventurosi con bambini e adolescenti, il giornale propone diversi luoghi che permettono di vivere la natura in modo diretto: da Lussemburgo e Germania alla Slovenia, fino alla Spagna. Tra queste mete compare anche l'Abruzzo.

L'articolo, in particolare, segnala il piccolo campeggio agricolo Rocca di Sotto, situato tra terrazze di ulivi e alberi a circa un'ora di strada da Pescara. Il contesto è quello delle colline che guardano verso il massiccio del Gran Sasso d'Italia. Il quotidiano inglese descrive l'esperienza come una vacanza semplice e autentica. I bambini possono esplorare boschi e sentieri, mentre gli adulti riscoprono il piacere di una vacanza lenta e sostenibile. Tra le esperienze più originali indicate c'è il cosiddetto 'slow camp': una notte nella natura, in una zona più isolata raggiungibile con una camminata di circa tre quarti d'ora dal campeggio principale.

Pubblicato il 9 Marzo 2026