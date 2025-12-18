Abruzzo: Marsilio alla Conferenza delle Regioni, “Riformare la coesione per tempi certi e meno rigidità”

(Adnkronos) – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha partecipato a Roma a una seduta della Conferenza delle Regioni, tenutasi presso la sede del CINSEDO. L'incontro ha visto la partecipazione dei Presidenti delle Regioni e del Vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario europeo per la politica regionale e di coesione, Raffaele Fitto, con l'obiettivo di discutere la riforma della politica di coesione. Durante il confronto, il Presidente Marsilio ha evidenziato alcune criticità fondamentali, tra cui la lunghezza e la frammentazione dei processi decisionali e la rigidità di norme e obiettivi. Ha osservato come tali processi spesso si concludano quando le esigenze dei territori sono già cambiate. Ringraziando il Commissario Fitto per la sua disponibilità e sensibilità, maturate anche attraverso esperienze istituzionali pregresse, Marsilio ha sollecitato l'adozione di un percorso che assicuri tempi certi. Ha espresso l'auspicio che la nuova programmazione 2028/2034 venga approvata in modo da essere pienamente operativa a partire dal 1° gennaio 2028. Tale approccio mira a prevenire i ritardi che, in passato, hanno imposto alle Regioni di recuperare anni e, successivamente, di essere criticate per la lentezza nella spesa. Al termine dell'incontro con il Commissario Fitto, il Presidente Marsilio, agendo su delega del Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, ha rappresentato le Regioni nella Conferenza Unificata. Fonte: Regione Abruzzo

