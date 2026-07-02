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Abodi: “Lo sport è un diritto di cittadinanza”

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(Adnkronos) – "Sport Illumina è parte di un progetto molto più ambizioso che punta non soltanto alla realizzazione di luoghi, ma al consolidamento della cultura sportiva e della cultura del movimento, della voglia di fare sport in qualsiasi circostanza e in tutte le discipline. Vogliamo coniugare la dimensione competitiva con la pratica sportiva diffusa, di base, gratuita dove possibile, come nei playground, e accessibile a tutti. È un modello italiano che non si era mai realizzato e che con questo Governo stiamo cercando di realizzare in un tempo certo". A dirlo Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, all'inaugurazione dello Spazio Illumina Guidonia, a Roma: gratuito, aperto a tutti e pensato per diventare parte della vita di ogni giorno. Non solo sport, ma un luogo dove incontrarsi, condividere passioni e costruire legami. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Luglio 2026

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