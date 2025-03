Abi Innovation Awards 2025, a Bper premio innovazione per Cyber Security

(Adnkronos) – È stato consegnato al Forum Lab di Milano, nel corso della cerimonia degli Abi Innovation Awards 2025, il Premio Innovazione per la Cyber Security a Adelaide Mondo, Responsabile Lending di Bper Corporate & Investment Banking. Ad essere premiato è il progetto 'Bper-Start4.0 e Unipol: una partnership a sostegno della sicurezza informatica delle imprese'. In un contesto in cui la cybersecurity è diventata un fattore strategico abilitante, il Gruppo Bper, Unipol e Start4.0, uno degli otto Centri di Competenza ad alta specializzazione riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, hanno infatti sottoscritto di recente un Accordo per sostenere le imprese interessate a tutelarsi contro i severi rischi di cybersecurity.

Si tratta del primo servizio integrato per sviluppare le imprese italiane in ambito “Governance”, migliorandone la competitività e creando a loro supporto una filiera virtuosa. L’Accordo permette alle aziende di ottimizzare la propria “postura” informatica partendo da un KO tecnico che non consente alle aziende di ottenere adeguate coperture assicurative, utilizzando specifici tool che valutano la sicurezza dei sistemi aziendali. "Siamo molto soddisfatti di aver ottenuto il Premio Innovazione, che riconosce gli ottimi risultati raggiunti con questo progetto. Vogliamo trovare sempre soluzioni ottimali per i nostri clienti: la sicurezza informatica completa le strategie di business e di investimento delle imprese, consentendo di prevenire rischi operativi e di aumentare, in ultimo, il proprio posizionamento rispetto ai competitor. La partnership tra Bper, Unipol e Start 4.0, inoltre, ha consentito di mettere in campo sinergie e know how diversi, in modo da offrire un servizio il più possibile completo ed efficiente", sottolinea Adelaide Mondo, Responsabile Lending di Bper Corporate & Investment Banking. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Marzo 2025