Nella sede di Sicindustria, sita a Palermo, si è svolta oggi, 19 novembre 2026, la presentazione del quinto Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Sicilia di A2A, Gruppo attivo nei settori dell’energia, dell’ambiente e dei servizi alle città. Carlotta Ventura, direttore della Comunicazione, della Sostenibilità e degli Affari Regionali del Gruppo A2A, ha illustrato i risultati economici raggiunti nel 2025, tra cui circa 44 milioni di euro di valore distribuito sul territorio e 23 milioni di investimenti infrastrutturali, soffermandosi anche sullo sviluppo delle fonti rinnovabili e sui progetti di educazione ambientale rivolti a studenti e docenti.



Pubblicato il 19 Novembre 2026