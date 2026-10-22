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A2A, in Calabria 45 mln di valore economico nel 2025

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A2A rafforza il proprio impegno in Calabria: nel 2025 generati 45 milioni di euro di valore economico sul territorio e investiti 19,4 milioni in impianti e infrastrutture per la transizione ecologica. Crescono anche le collaborazioni con le piccole imprese e le iniziative sociali ed educative. Entro il 2035 previsti investimenti per circa 400 milioni di euro, con un ruolo centrale per il polo di economia circolare di Crotone.


Pubblicato il 22 Ottobre 2026

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