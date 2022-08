A Zapponeta torna ‘Vincanto d’Estate’

Torna a Zapponeta l’appuntamento con ‘Vincanto d’Estate’, l’attesissimo percorso enogastronomico promosso dal Comune di Zapponeta in sinergia con le associazioni Terra, Aria, Acqua e Fuoco e Zapponeta Eventi, giunto ormai alla sua quinta edizione. La manifestazione, che avrà inizio alle ore 21:00 di sabato 13 agosto, si svolgerà in Piazza Nettuno e sul rinnovato lungomare pedonale della ridente località balneare, insignita della Bandiera Blu 2022 per il quinto anno consecutivo.L’evento vedrà la presenza di numerosi banchi di assaggio a cura dell’AIS Puglia (Associazione Italiana Sommelier Puglia) e delle tante case vinicole della Capitanata e della Svevia, che esporranno le loro eccellenze e dove esperti operatori dell’AIS provvederanno alla somministrazione.“Vincanto d’Estate è la manifestazione chic del cartellone estivo zapponetano–dichiara il Sindaco Vincenzo Riontino-.L’iniziativa, con gli anni, va sempre di più in crescendo e porta tantissime presenze nel nostro comune. Bisogna ringraziare le aziende della nostra terra, che aderiscono all’iniziativa e agli organizzatori per dare il giusto lustro al nostro territorio”.“Siamo ormai giunti alla quinta edizione e ogni anno la manifestazione vede sempre più gente visitare la nostra cittadina e apprezzare la qualità dell’evento -aggiunge il Presidente TAAF Fabio La Macchia-. Ogni volta è sempre una piacevole scoperta e, mai come quest’anno, mi sento di dire che sarà un successone”.

