A volte ritornano: Michele Salatto scelto per la delega all’Urbanistica

Michele Salatto è il nuovo assessore all’Urbanistica, Housing sociale e Valorizzazione della città storica del Comune di Foggia. Nel decreto sindacale di nomina si spiega che l’atto è stato adottato “in ragione della sua consolidata esperienza professionale e delle comprovate competenze tecniche maturate in materia di urbanistica e pianificazione”.

Già assessore con Ciliberti e candidato nel Pd alle Comunali del 2019, viene presentato come tecnico, e certamente lo è, ma rappresenta anche una figura storica della sinistra foggiana e del partito democratico. In base a questo schema emerge, più o meno direttamente, un’amministrazione a forte trazione piddina. Il partito di Davide Emanuele conta già due assessori in giunta, tra cui lui stesso e Alice Amatore, oltre alla presidenza del consiglio comunale.

Sebbene nominato in quota alla sindaca, anche un decariano come Galasso viene ricondotto all’area Pd. Per Salatto il distinguo è davvero sottile, con la differenza che il primo, per Foggia, ha rappresentato una novità, comunque si valuti il suo operato da assessore; il secondo, invece, arriva da precedenti esperienze amministrative in loco.

Non la pensa così, circa il dato politico, il capogruppo del M5s al comune di Foggia Mario Dal Maso: “Quella dell’urbanistica era una casella della sindaca. La linea ufficiale del partito è che prendiamo atto della sua nomina e collaboreremo lealmente con lui. Già da stamattina (ieri per chi legge, ndr), dopo il suo insediamento, abbiamo parlato del Pug, che è nel nostro programma elettorale. È ovvio che valuteremo gli atti. Non si tratta del Vangelo, ma di un approccio che adottiamo con tutti. È uno stimato professionista che riuscirà a fare bene. La commissione Territorio, di cui Quarato è presidente, dovrebbe supportarlo”.

Non semplice, tra l’altro, la delega all’housing sociale. Nello specifico foggiano si tratta anche di un maxi progetto composto da 27 accordi di programma, alcuni dei quali si sono persi per strada nel corso di un iter che risale al 2015. Bocciata in aula consiliare, durante l’attuale amministrazione, la proposta di revoca dell’intero pacchetto, il procedimento dovrà prima o poi riprendere.

“Almeno un po’ di fantasia”, commenta con una battuta il pentastellato Giovanni Quarato, collega in aula di Dal Maso, riguardo alla riproposizione di un ex amministratore. “Politicamente non è una buona scelta. C’è stata un’azione scorretta del Pd che prima parlava di un nome concordato e poi ha fatto un’incursione con la sindaca. Ne prendiamo atto, le cose buone che verranno proposte le approveremo, le altre no”.

Avevamo scritto, a proposito dell’ultimo consiglio comunale e degli interventi di Quarato e Strippoli, di un M5S “di lotta e di governo”. “Ma noi vorremmo essere di governo – ribadisce – però non possiamo dire sì a tutto. Non posso essere uno scolaretto del Pd, altrimenti entrerei in quel partito. Non possiamo assumerci responsabilità su questioni rispetto alle quali avevamo già fornito suggerimenti, dai nidi al Pnrr, fino alla destinazione d’uso dell’ex distretto. Nulla cambia riguardo al nostro impegno per il Pug. Lo faranno? Bisogna capire come verrà raggiunto quel traguardo, che vorrei fosse il più possibile partecipato. Per questo ho voluto l’Urban Center”.

Attualmente nessuno in consiglio comunale sembra intenzionato a imbarcarsi in una nuova crisi. Se il clima di maggiore armonia e il cambio di passo, anche all’interno della maggioranza, porteranno a una più ampia convergenza, lo si vedrà nei prossimi mesi.

Paola Lucino



Pubblicato il 26 Giugno 2026