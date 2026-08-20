A Vieste la decima edizione di ‘Oleocentrica, la Settimana dell’Olio’

Torna a Vieste dal 23 al 27 agosto la decima edizione di Oleocentrica – La Settimana dell’Olio per celebrare dieci anni di incontri, formazione, degustazioni ed esperienze dedicate all’olio extra vergine di oliva. Dieci anni fa la Settimana dell’Olio era partita proprio dall’idea di raccontare l’olio extra vergine a tutti, non soltanto agli addetti ai lavori. L’evento è, infatti, un luogo di incontro tra mondi diversi: produttori e consumatori, agronomi e chef, assaggiatori e comunicatori, ricercatori e operatori della filiera. Negli anni sono aumentati gli appuntamenti e gli ospiti, ma è rimasto intatto – raccontano gli organizzatori – “il desiderio di mettere l’olio al centro e utilizzarlo per raccontare la terra e il lavoro degli olivicoltori, la ricerca e l’innovazione, il frantoio e la tecnologia, la cucina e la degustazione, il pane e la pizza, la pasticceria e la mixology, le olive da tavola e i mercati internazionali. E, soprattutto, il Gargano, con i suoi ulivi secolari, i trabucchi e i suoi paesaggi”. La Settimana dell’Olio rappresenta un appuntamento identitario per Vieste e uno dei riferimenti per la cultura dell’olio extra vergine di oliva in Puglia e in Italia. Ogni sera, a Marina Piccola, ci sarà come sempre il Mercatino dei produttori: per dare la possibilità al pubblico di incontrare direttamente chi l’olio lo produce, di assaggiare le diverse espressioni dell’extra vergine del territorio e di ascoltare il racconto di chi trascorre l’anno tra gli ulivi, la raccolta delle olive e il frantoio. L’organizzazione è del Comune di Vieste, e si avvale del patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Foggia, Parco Nazionale del Gargano, Gsl Gargano, Città dell’Olio e Associazione Pandolea con la presenza di numerosi partner.



Pubblicato il 20 Agosto 2026