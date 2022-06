A Vico “la Notte Romantica” con sapori, musica, arte ed escursioni

Nel ‘paese dell’amore’ devoto a San Valentino, sabato 25 giugno si terrà “La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia”: tutto il centro storico di Vico del Gargano sarà un cammino tra le stelle, con la Via del Gusto e dell’Artigianato, le visite guidate nel cuore degli antichi quartieri, gli allestimenti artistici e le performance pittoriche, la musica. E non è tutto, perché durante la giornata sarà possibile partecipare anche ad escursioni in Jeep e Kayak.

L’evento è nazionale e si svolgerà in molti dei circa 200 paesi italiani che si fregiano del titolo de I Borghi più belli d’Italia. A Vico la manifestazione è organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni e con la partecipazione di Only Food e Marita Campanella. Durante la serata, inoltre, ci sarà uno speciale flash mob “unplagged”: chi parteciperà all’evento, potrà portare con sé uno strumento musicale e scegliere la piazza, l’arco o il vicolo in cui mettersi a suonare all’orario convenuto. Per aderire al flashmob, che si terrà alle ore 22, occorre coordinarsi con l’organizzazione contattando il numero 339.1838059.

Nella mattinata di sabato 25 giugno, dalle 10 alle 12.30 sarà possibile partecipare alle visite guidate ed escursioni: nel centro storico e nelle vie degli innamorati di Vico del Gargano (info Proloco di Vico, 324 8820065), all’antico Trappeto Maratea (info prenotazioni (3460901463), in Kayak a 2 sul Lago di Varano (prenotazioni al 338 1151552 Associazione “I Lake”). Dalle 10 alle 13, sarà attiva la Via del Gusto e dell’Artigianato. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, ci sarà nuovamente spazio per le visite guidate nel centro storico di Vico e per le escursioni in Kayak a 2 sul Lago di Varano. Dalle ore 16 alle 19.30, tour in Jeep Safari tra i boschi secolari della Foresta Umbra (prenotazioni al numero 349 666 83 89 Gargano Escursioni). Dalle ore 17, in poi, percorso del gusto e dell’artigianato nel centro storico. L’itinerario con le degustazioni enogastronomiche comincerà alle ore 19.30, i ticket per parteciparvi possono essere acquistati online (http://bit.ly/39xjee2) oppure presso i seguenti punti: Info-point (Biblioteca Comunale Corso Re Umberto 140) telefono 0884994666 dalle 16 alle 19 dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica è possibile contattare lo stesso recapito telefonico per chiedere informazioni dalle 19.

