A Vico del Gargano approda “Love’s Kamikaze”

S’intitola “Love’s Kamikaze” lo spettacolo che, dopo aver attraversato in lungo e in largo tutta Italia con grande successo, approderà all’Anfiteatro Hintermann di Vico del Gargano venerdì 26 agosto, con inizio alle ore 21. Si tratta di un’opera teatrale che Mila Moretti ha riletto e riscritto partendo da un testo di Mario Moretti. A interpretarla sul palco sono gli attori Giovanna Lombardi e Claudio Contartese. La regia è di Mila Moretti, disegno luci e audio a cura di Marco Santinelli.

Love’s Kamikaze è la rilettura di una delle drammaturgie più politiche di Mario Moretti, che racconta la straziante storia d’amore tra un’israeliana e un palestinese a Tel Aviv, “risucchiati” da un conflitto ancora irrisolto nonostante siano trascorsi più di settant’anni.

E’ ambientata temporalmente nel 2005, quando due giovani – Naomi, ebrea, e Abdel, palestinese – si amano cercando di dimenticare la sporca guerra e, nello stesso tempo, confrontano e discutono le due civiltà e le diverse motivazioni che animano le due parti. I due giovani si amano e non rinunciano a discutere della divisione tra i loro due popoli, toccando, ognuno dal proprio punto di vista, i tanti punti che separano israeliani e palestinesi, fino alla più amara delle consapevolezze. Love’s kamikaze si innesta naturalmente nel fertile ceppo dell’attualità e dell’impegno civile, a dimostrazione che il teatro non racconta solo favole. Il ticket d’ingresso per assistere allo spettacolo costa 10 euro. E’ possibile acquistare i biglietti presso Lory Tabaccheria – Via Papa Giovanni, XXIII (Vico del Gargano) e Lido Marechiaro di Michele & Eva (Lungomare di San Menaio).

Condividi sui Social!