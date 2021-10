“A tuo nipote serve aiuto”, truffe a ultraottantenni foggiani

Facevano leva sull’amore di madre o di nonna, per i propri figli o nipoti, i truffatori che sono stati arrestati nell’ambito dell’operazione dei carabinieri della Compagnia di Manfredonia, in esecuzione di una misura cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica. A finire in manette, V.P., 47 anni, G.C. 64, S.S., 29, tutti originari di Napoli, con numerosi precedenti sia per reati specifici che di altro genere. Avrebbero agito ingenerando nelle vittime il timore di un pericolo per la propria persona o per familiari stretti e approfittando del fatto che gli anziani vivevano da soli e quindi avevano meno difese e, in qualche caso, difficoltà fisiche. Inoltre avrebbero causato un danno ingente considerando il valore economico ed affettivo dei beni rubati.

Cinque le truffe di cui si sarebbero resi responsabili in diversi comuni della provincia di Foggia tra ottobre 2020 e maggio 2021, impossessandosi di diverse migliaia di euro e di numerosi monili in oro. L’individuazione dei presunti responsabili è stata possibile grazie alla conoscenza del territorio da parte dei reparti dell’Arma.

Il modus operandi era standardizzato: mediante artifici e raggiri, facevano credere alle vittime, tutte ultraottantenni, che un loro parente era in pericolo e che per poterlo aiutare dovevano consegnare somme di denaro o in alternativa monili in oro.

Preziose e determinanti, sono state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nelle zone adiacenti le abitazioni delle vittime, tramite le quali è stato accertato che per compiere i reati, gli autori, in alcuni casi ripresi perfettamente, utilizzavano una Fiat 500 e una Fiat Punto noleggiate a Napoli.

In particolare sono state truffate donne ultraottantenni, due a Manfredonia, una a Deliceto, una a Castelluccio Valmaggiore e una a Castelluccio dei Sauri. La svolta nelle indagini c’è stata quando i militari della Stazione di Manfredonia, dopo aver appreso la data della riconsegna dell’auto presa in affitto, si sono recati a Napoli e, a seguito di un servizio in abiti civili, hanno bloccato e identificato due degli indagati.

Nella circostanza, i militari hanno sequestrato abbigliamento e accessori indossati dai malviventi, compatibili con quanto registrato dalle telecamere di video sorveglianza. In particolare, all’interno dello zainetto che uno dei due indossava, è stato trovato un rotolo di scotch compatibile con quello usato per imballare i pacchi di caffè consegnati alle vittime, nonché i telefoni cellulari sui quali poi sono stati effettuati accertamenti.

Tutti questi riscontri hanno certificato la presenza dei tre negli orari e nelle località teatro delle truffe. Particolarmente difficoltosa è stata anche la fase dell’acquisizione delle denunce da parte delle vittime, che in alcuni casi imbarazzate, in altri confuse o comunque poco puntuali nei racconti, sono state messe a proprio agio dai militari e aiutate nel ricostruire fatti e circostanze che hanno permesso l’individuazione dei presunti responsabili. I Comandi delle Stazioni, oltre che nell’azione quotidiana, e anche al termine delle messe domenicali, proseguiranno ad informare e sensibilizzare i cittadini per metterli in guardia con tali tipi di reato.

