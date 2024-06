A Troia un tributo ai Metallica e alla musica classica

Fuori dagli schemi ma in armonia con il mondo, come solo l’arte può essere. Il tributo ai Metallica in programma a Troia, stasera ore 21.00, è un evento inusuale, speciale: propone una combinazione tra due generi musicali diversi: musica classica e l’heavy metal, attraverso la proiezione del concerto dei Metallica con l’Orchestra Sinfonica di San Francisco tenuto in occasione dell’inaugurazione del Chase Center di San Francisco che per celebrare il ventennale della pubblicazione dell’album dal vivo S&M.

Un viaggio musicale che attraversa musica classica e rock duro per passare alle sonorità del Maestro Ennio Morricone e l’influenza musicale che ha avuto sulla band.

L’evento da un’idea dell’artista Jack Poliseno è organizzato dall’associazione idee in movimento e patrocinato dal Comune di Troia.

<<L’intento –spiega Jack Poliseno – è quello di creare occasioni per uscire dalla “monotonia musicale” che ci circonda da un po’ di tempo, proponendo uno dei gruppi storici del rock sotto la veste elegante e sinfonica del loro concerto con l’Orchestra Sinfonica di San Francisco, in una location, l’auditorium Jean-Marie Martin di Troia, diventata il simbolo della cultura troiana e dei Monti Dauni”

Recuperata dopo anni di abbandono, l’ex chiesa “dei Morticelli” oggi auditorium Jean-Marie Martin è diventata, da subito, una location apprezzata e richiesta da tantissimi artisti: il Teatro Pubblico Pugliese l’ha scelta per la prima rassegna teatrale troiana.

Creare un evento che combina hard rock e musica classica in una location particolare, ancora intrisa di sacro, è stato fin da subito il motore dell’idea di Jack Poliseno, che ha voluto dare allo spettacolo una visione originale ed unica. L’evento, patrocinato dal Comune di Troia e dall’Associazione Idee in Movimento, sarà presentato da Jack Poliseno e da Antonio Altobelli. La proiezione sarà intervallata dalla partecipazione straordinaria del M° Mary Grace, nota soprano, apprezzata per le straordinarie doti canore. Mary Grace, accompagnata dal maestro Antonio Ignelzi, interpreterà uno dei brani più conosciuti dei Metallica.



Pubblicato il 7 Giugno 2024