A Troia il riconoscimento Spighe Verdi 2021

C’è anche Troia tra le 59 località rurali che potranno fregiarsi del riconoscimento Spighe Verdi 2021.

Spighe Verdi è un programma nazionale della FEE – Foundation for Environmental Education, l’organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere, pensato per guidare i Comuni rurali a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso dedicato all’ambiente e alla qualità della vita dell’intera comunità. Fondamentale per la FEE è il supporto dato da Confagricoltura sin dalla prima edizione del progetto.

Spighe Verdi è uno strumento di valorizzazione del patrimonio rurale, ricco di risorse naturali e culturali, anche in un’ottica di occupazione. Affinché il programma raggiunga il massimo del risultato, sono necessari due elementi essenziali: la volontà dell’Amministrazione comunale di iniziare un percorso di miglioramento e la partecipazione della comunità e delle imprese, in particolar modo quelle agricole, alla sua realizzazione.

L’iter procedurale, certificato ISO 9001-2015, ha guidato la valutazione delle candidature, permettendo alla Commissione di Valutazione il raggiungimento del risultato finale. Nel gruppo di lavoro è stato importante il contributo di diversi Enti istituzionali, tra i quali il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; il Ministero per il Turismo; l’ISPRA e Confagricoltura.

Rispetto alle 46 comunità dello scorso anno, 18 sono i nuovi ingressi, 5 i Comuni non confermati.

Questi sono solo alcuni degli indicatori che guidano il programma e che saranno suscettibili di variazioni, in un’ottica di miglioramento continuo e di massimo coinvolgimento dei Comuni italiani: partecipazione pubblica; educazione allo sviluppo sostenibile; corretto uso del suolo; presenza di produzioni agricole tipiche, sostenibilità e innovazione in agricoltura; qualità dell’offerta turistica; esistenza e grado di funzionalità degli impianti di depurazione; gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla raccolta differenziata; valorizzazione delle aree naturalistiche presenti sul territorio e del paesaggio; cura dell’arredo urbano; accessibilità per tutti senza limitazioni. Quest’anno è stato introdotto tra gli indicatori anche AGRIcoltura100, realizzato da Confagricoltura e Reale Mutua che premia le aziende sostenibili.

“Come dimostra l’esperienza delle Bandiere Blu, la qualità premia sempre. Quindi, ben vengano le Spighe Verdi – ha dichiarato il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia – Un marchio che potrà premiare quelle aree del territorio, magari meno conosciute e lontane dai flussi turistici, che potranno attrarre visitatori e diversificare così la creazione di ricchezza della zona”.

“Orgoglioso di questo nuovo e importante riconoscimento. È un traguardo che premia il lavoro fatto fino ad oggi, ma è soprattutto un punto di partenza che ci dà la spinta per percorrere la strada dello sviluppo sostenibile, l’economia verde e circolare. Ambiente e agricoltura avranno un ruolo centrale nella nostra programmazione. La comunità troiana saprà farne tesoro. Un ringraziamento speciale a Filippo Schiavone presidente di Confagricoltura Foggia per il sostegno che dà alla nostra terra” ha dichiarato il sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri.

