A Serracapriola il calcio diventa occasione di incontro e amicizia: nasce la squadra amatoriale

A Serracapriola la passione per il pallone mette insieme chi ha ancora voglia di giocare, ma non intende più sottostare agli impegni e ai ritmi dell’attività agonistica, dando vita a una nuova formazione amatoriale che punta soprattutto a recuperare il piacere di ritrovarsi su un campo e condividere qualcosa anche fuori dagli spogliatoi. Il progetto, promosso dall’associazione To The Last Sound in accordo con l’Asd Frentania Calcio, storica società sportiva del paese, nasce con l’intenzione di ampliare le opportunità di partecipazione e coinvolgere quanti vedono nel calcio anche un modo per coltivare amicizie e rapporti personali.

La Serracapriola Calcio Amatoriale si propone dunque come una realtà aperta alla comunità, nella quale la competizione lascia spazio anche alla dimensione sociale, senza perdere il gusto della sfida e il desiderio di mettersi alla prova. Un’iniziativa che vuole offrire nuove occasioni di aggregazione, recuperando quella capacità dello sport di far incontrare persone con esperienze e percorsi differenti, accomunate dalla voglia di condividere il tempo libero. «Questo progetto nasce dal desiderio di riportare le persone insieme. Il calcio è stato il punto di partenza, ma il vero obiettivo è il sociale: creare aggregazione, amicizia e senso di appartenenza», spiega Claudio Di Carlo, presidente della nuova squadra.

«Serracapriola Calcio Amatoriale vuole essere una squadra aperta alla comunità, dove il risultato della domenica conta, ma contano ancora di più le persone e i rapporti che riusciamo a costruire». Nelle intenzioni dei promotori, dunque, le partite dovranno rappresentare soltanto una parte di un’esperienza più ampia, capace di coinvolgere il paese e favorire nuove relazioni anche lontano dal terreno di gioco. «Se attraverso questa iniziativa riusciremo a far incontrare le persone, coinvolgere il paese e creare nuovi momenti di condivisione, avremo già raggiunto la nostra vittoria più importante», conclude Di Carlo.



Pubblicato il 10 Novembre 2026