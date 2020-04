A Sant’Agata di Puglia in campo i ragazzi del servizio civile

“A Sant’Agata di Puglia, un borgo medioevale in provincia di Foggia arroccato su un monte di 800 metri, l’emergenza Covid 19 non ferma i giovani del servizio civile. Invece di restare a casa, hanno deciso di continuare a impegnarsi per rimanere accanto alla propria comunita’ in questo momento di difficolta’. Grazie ragazzi”. E’ quanto si legge sulla pagina social del dipartimento Politiche giovanili della Presidenza del consiglio dei ministri che rilancia quanto sta accadendo nel paesino del foggiano. “Appena ventenni, Nicla Andreano, Michele Cavaliere e Michele Palazzo hanno iniziato l’anno di servizio civile il 15 gennaio scorso nel progetto “Soli Tu Dino”, promosso dal Comune di Sant’Agata e dedicato agli anziani e a coloro che vivono in difficolta’ – spiega il post – Ogni giorno, di buon mattino, armati di sorriso, buona volonta’ e con la propria divisa del servizio civile, si addentrano nell’abitato di Sant’Agata di Puglia per raggiungere le abitazioni delle persone che hanno richiesto la consegna domiciliare di farmaci o alimenti. Inoltre provvedono a ritiro di referti e ricette mediche, al disbrigo di pratiche amministrative e contabili, al pagamento delle bollette”. “Gli anziani, i piu’ deboli, ma tutta la comunita’ di Sant’Agata ha bisogno di un aiuto, sia fisico che morale – e’ il commento dei tre ragazzi riportato nel post – Cosi’, invece di far uscire le persone piu’ a rischio per fare la spesa o andare in farmacia, lo facciamo noi per loro: aiutiamo nel nostro piccolo il piu’ possibile”. A rilanciare il post e’ l’amministrazione comunale che esprime “il sentito grazie” ai ragazzi “per il prezioso aiuto alla comunita’”.

