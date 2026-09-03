A San Severo uno sportello aiuta i migranti a orientarsi nella sanità

Lo “Sportello del Migrante” entra nella rete del Distretto Socio Sanitario di San Severo con l’obiettivo di offrire un riferimento stabile alle persone che rischiano di incontrare maggiori difficoltà nell’accesso all’assistenza, accompagnandole nel rapporto con strutture, operatori e prestazioni. Il servizio si rivolge ai cittadini stranieri presenti sul territorio, compresi quelli che ricevono assistenza attraverso i codici STP ed ENI, ma anche agli italiani residenti o temporaneamente all’estero, intervenendo quando la scarsa conoscenza dell’organizzazione sanitaria, le difficoltà linguistiche e comunicative, le procedure amministrative o le differenze culturali rendono più complicato utilizzare i servizi, con un’attenzione particolare anche alle situazioni di vulnerabilità sociale, abitativa e lavorativa.

Il progetto è stato sviluppato dal Distretto Socio Sanitario di San Severo, diretto da Anna Maria Gualano, insieme alla dirigente medica Paola Priore, alla coordinatrice degli assistenti sociali Carolina Villani, ad Angelo Riky Del Vecchio, infermiere e responsabile dell’assistenza sanitaria del Distretto, e al dipendente Michele Potenza. Alla rete partecipa anche Vincenzo Padalino, dipendente Sanitaservice, insieme ai Servizi Sociali territoriali, chiamati a intervenire nei casi in cui alle esigenze sanitarie si affianchino bisogni di carattere sociale.

L’iniziativa è stata presentata il 31 agosto, nell’ambito del corso di formazione “Insieme ai Migranti”, presso la Caritas di San Severo. L’incontro ha offerto un’importante occasione di confronto sui temi dell’accoglienza, dell’inclusione e dell’accesso ai servizi, mettendo in dialogo le diverse realtà che operano sul territorio a sostegno della popolazione migrante.

Tra gli elementi innovativi vi è l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale e tecnologie multilingue pensati per agevolare la comunicazione tra utenti e operatori, soprattutto quando le differenze linguistiche possono rappresentare una barriera.

“Abbiamo scelto di affiancare all’innovazione tecnologica un approccio profondamente umano, perché ogni persona porta con sé una storia che merita di essere ascoltata e compresa”, sottolinea Carolina Villani. La medicina narrativa in questo contesto, ci permette di considerare, accanto alla condizione di salute, il vissuto individuale, il contesto familiare e sociale e il percorso migratorio. Sono tutti elementi, conclude, che possono incidere sul benessere della persona e che ci aiutano a costruire percorsi assistenziali più attenti, personalizzati e rispettosi delle diverse esigenze.Il servizio si fonda su un principio preciso, garantire l’universalità dell’assistenza sanitaria significa non soltanto assicurare formalmente l’accesso alle prestazioni, ma mettere ogni persona nelle condizioni di comprendere i servizi disponibili, rappresentare le proprie necessità e individuare il percorso assistenziale più appropriato.

“Lo Sportello del Migrante” nasce dalla necessità di rendere più comprensibile e accessibile una rete di servizi che, soprattutto per chi affronta un nuovo contesto sociale e culturale, può apparire complessa – dichiara la Dott.ssa Anna Maria Gualano, Direttrice del Distretto Socio Sanitario di San Severo –. Abbiamo scelto di costruire un modello che metta al centro la persona, valorizzando l’ascolto, la mediazione e la collaborazione tra professionalità diverse. L’obiettivo non è creare un percorso separato, ma facilitare l’ingresso nella rete ordinaria dei servizi e contribuire a una presa in carico più consapevole e appropriata. L’innovazione tecnologica, in questo progetto, rappresenta un’opportunità ulteriore, che deve essere utilizzata con responsabilità e sempre a supporto della relazione tra professionista e cittadino”.



Pubblicato il 3 Settembre 2026