A San Severo arriva il “Maradona del biliardo”

San Severo accoglierà una delle figure più prestigiose del biliardo italiano e internazionale. Dal 14 al 21 settembre, presso la struttura dell’ASD Billiards International di viale 2 Giugno, sarà infatti presente Crocefisso Maggio, campione del mondo di biliardo, conosciuto dagli appassionati come il “Maradona del biliardo” e, tra l’altro, tesserato proprio presso la struttura sportiva sanseverese. A promuovere l’iniziativa è il campione provinciale Donato De Liso, che ha organizzato una settimana dedicata agli incontri con il campione, alle lezioni e alle masterclass, con l’obiettivo di avvicinare soprattutto i giovani a questa disciplina e contribuire a rilanciare il biliardo sul territorio. Nel progetto di promozione e rilancio del biliardo in Capitanata, De Liso ha da tempo anche la collaborazione di Giovanni Triunfo, atleta appartenente alla categoria Nazionale PRO, la massima categoria del biliardo professionistico italiano sotto l’egida della FISBB. Triunfo ha infatti collaborato negli anni con De Liso alla diffusione e alla valorizzazione della disciplina sul territorio, contribuendo a mantenere vivo un movimento sportivo che punta a coinvolgere sia gli agonisti sia le nuove generazioni. “Il biliardo – spiega De Liso – con l’avvento della tecnologia ha perso un po’ del suo fascino, soprattutto tra i giovani. Ma è uno sport che merita di essere riscoperto. Mi piace sottolineare che, al contrario di quanto accade con alcuni videogiochi, il biliardo non spegne i neuroni dei ragazzi, ma li accende”. Una considerazione che racchiude la particolarità di questa disciplina, nella quale la componente fisica si accompagna necessariamente a quella mentale. Prima di effettuare un tiro, infatti, occorre valutare forza, traiettoria, angolazioni, sponde e possibili rimbalzi, sviluppando capacità di concentrazione, precisione e strategia. “Per preparare un tiro – aggiunge De Liso – serve il cervello, oltre alla tecnica e all’aspetto fisico. Bisogna calcolare forza, traiettoria e possibili rimbalzi. È un vero esercizio di concentrazione”. Come ogni disciplina sportiva, inoltre, il biliardo può rappresentare un importante strumento di aggregazione e di socialità, offrendo ai ragazzi un’alternativa alla strada e favorendo la nascita di nuove relazioni attraverso lo sport. L’ASD Billiards International ha già dimostrato di voler puntare sull’inclusione e sulla promozione della disciplina. Proprio nella struttura di viale 2 Giugno, lo scorso maggio, si è disputata infatti la Coppa dei Campioni di biliardo paralimpico, un appuntamento che ha portato a San Severo atleti e appassionati, confermando le potenzialità della struttura come punto di riferimento per il biliardo non soltanto locale. Particolare attenzione viene rivolta anche al mondo della scuola. “È nostra intenzione – sottolinea De Liso – continuare a mantenere aperto il canale di comunicazione con l’Istituto Minuziano, per consentire ai giovani studenti di frequentare gratuitamente la nostra struttura durante la settimana e avere la possibilità di avvicinarsi e coltivare questo sport”. La presenza di Crocefisso Maggio rappresenterà dunque un’occasione preziosa per conoscere da vicino il grande biliardo italiano e, allo stesso tempo, per scoprire un’attività sportiva che, nonostante la concorrenza sempre più forte della tecnologia e dell’intrattenimento digitale, continua a richiedere tecnica, disciplina, concentrazione e intelligenza. L’invito degli organizzatori è rivolto a tutta la cittadinanza e agli appassionati di biliardo dei comuni limitrofi: dal 14 al 21 settembre l’ASD Billiards International di viale 2 Giugno sarà aperta a chi vorrà assistere agli incontri, conoscere il campione del mondo Crocefisso Maggio e, perché no, provare a scoprire il fascino di un gioco antico che continua a mettere alla prova testa e abilità.



Pubblicato il 5 Settembre 2026