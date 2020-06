A San Marco va in scena la protesta degli ambulanti del mercato settimanale

Nessuna turnazione: per gli ambulanti, il mercato settimanale di San Marco in Lamis deve ripartire per tutti i 140 operatori commerciali. I titolari delle licenze contestano la decisione del sindaco Michele Merla: il primo cittadino – per garantire il rispetto delle misure di sicurezza anti Covid – ha ordinato che, ogni settimana, nelle strade del centro, possano allestire i banchi vendita 70 ambulanti, che dovranno alternarsi, la settimana successiva, con gli altri 70. Dopo lo stop per il Coronavirus, il mercato non è ripreso: i commercianti hanno avviato una raccolta di firme tra i cittadini contro il provvedimento del sindaco. “Avremmo scongiurato così il pericolo assembramento e invece il sindaco ha rigettato la nostra proposta”. Gazebo montati ma senza merce esposta: “Oggi non apro per rispetto dei colleghi che restano a casa”. Furgoni parcheggiati perché “il sindaco di San Marco in Lamis non vuole che io lavori”. Cittadini amareggiati. “Il mercato non si tocca, o tutti o nessuno” tuonano gli ambulanti. La risposta di Merla non si è fatta attendere e va nella direzione di quella rilasciata sette giorni fa. “Ho stabilito questo criterio perché mi è stato dettato da un piano di sicurezza che hanno fatto i nostri tecnici. Avendo un mercato settimanale in città e non un’area mercatale dedicata, dovevamo per forza attenerci a un piano della sicurezza che ci dice che in questo momento possiamo ospitare solo la metà degli aventi diritto, un mercoledì una metà e un altro mercoledì un’altra metà. Se gli ambulanti vogliono andare dal prefetto ad esporre la situazione io sono assolutamente a loro disposizione”.

La preoccupazione degli ambulanti va oltre. Il dubbio che serpeggia tra i lavoratori è anche un altro. Superata la fase dell’emergenza e delle restrizioni il primo cittadino ripristinerà il mercato così com’era prima?

