A San Giovanni Rotondo vince Floriana Natale

A San Giovanni Rotondo il centrodestra conquista il Comune con l’elezione di Floriana Natale, che al ballottaggio ha superato Rossella Fini, candidata sostenuta dal campo largo, ottenendo oltre il 55 per cento dei consensi contro il 44 per cento dell’avversaria. Una vittoria maturata al termine di una campagna elettorale che aveva richiamato in città anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, presente venerdì scorso per sostenere la candidatura di Fini nell’ultimo appuntamento pubblico prima del voto. Quando lo scrutinio era ancora in corso, davanti al comitato elettorale della neo sindaca, a pochi passi da Palazzo di Città, sono iniziati i festeggiamenti. Floriana Natale è stata accolta dall’abbraccio dei sostenitori e da una folla che ha seguito con entusiasmo l’arrivo dei risultati.

“È stata una campagna elettorale vissuta con il cuore, all’insegna della spontaneità e della vicinanza alle persone», ha dichiarato la neo sindaca. «San Giovanni Rotondo ha risposto a questo messaggio. C’era bisogno di autenticità e di un rapporto diretto con i cittadini. Adesso siamo pronti a lavorare per la città, partendo dalla riorganizzazione della macchina amministrativa e dall’ascolto delle esigenze della comunità”. Tra le priorità indicate da Natale figurano la valorizzazione del centro cittadino e il rafforzamento del collegamento con il Santuario, il convento e Casa Sollievo della Sofferenza, realtà considerate centrali per l’economia e l’identità di San Giovanni Rotondo.

“Provo una grande emozione e un profondo senso di gratitudine verso questa città che ho sempre dichiarato di amare», ha aggiunto. «C’è anche l’orgoglio di essere la prima donna eletta direttamente dai cittadini alla guida del Comune. Per questo il mio primo pensiero è un ringraziamento a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto”.

A commentare il risultato è intervenuta anche la senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi, secondo la quale la vittoria di Floriana Natale rappresenta un risultato destinato ad avere una rilevanza che supera i confini della Capitanata. “Questo successo nasce prima di tutto dal lavoro svolto sul territorio, dalla credibilità della candidata e dall’impegno della squadra che l’ha accompagnata durante tutta la campagna elettorale», ha affermato la parlamentare. «È stata costruita una proposta politica basata sull’ascolto, sul confronto e sulla presenza costante tra la gente. I cittadini hanno riconosciuto questo percorso e lo hanno premiato con un risultato netto e inequivocabile”.

Per Fallucchi il voto assume anche un significato politico più ampio, perché conferma la capacità del centrodestra di intercettare le richieste provenienti dal territorio e di proporre una prospettiva amministrativa alternativa che ha convinto la maggioranza degli elettori di San Giovanni Rotondo.



Pubblicato il 9 Giugno 2026