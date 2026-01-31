A San Giovanni Rotondo vile sfregio alla stele del partigiano Matteo Corritore

“Il vile sfregio operato nel cimitero di San Giovanni Rotondo alla stele del partigiano Matteo Corritore è un atto grave e inqualificabile che deve trovare la condanna di tutti i democratici dell’intera Capitanata”. La denuncia è di Michele Galante, presidente Anpi di Capitanata”. L’atto sarebbe, secondo l’esponente dell’Anpi, frutto “del nuovo clima politico che tende a sdoganare e rivalutare il fascismo e fare della violenza la cifra del confronto politico. L’Anpi di Capitanata fa appello all’unità di tutte le forze antifasciste perché si faccia barriera contro questi rigurgiti e chiede alle autorità preposte di far rispettare lo spirito e la lettera della Costituzione”.



