A San Giovanni Rotondo le note della lirica sulla chitarra appartenuta a Mazzini

L’opera lirica, cuore pulsante dell’Ottocento musicale italiano, trova nuova vita ed espressività nell’intimo e suggestivo timbro della chitarra classica dell’epoca. Il progetto “Sei corde all’Opera”, ideato ed eseguito dal chitarrista milanese Marco Battaglia, nella chiesa di Sant’Orsola a San Giovanni Rotondo, propone un affascinante percorso attraverso le trascrizioni, le fantasie e le variazioni firmate dai più celebri virtuosi del periodo classico-romantico sulle melodie dei maestri del Belcanto: da Gioachino Rossini a Giuseppe Verdi, passando per Giovanni Paisiello e Vincenzo Bellini. A rendere l’esperienza unica non è soltanto il valore storico e virtuosistico delle partiture, ma la voce stessa dello strumento impiegato: una chitarra Gennaro Fabricatore (Napoli, 1811), gemma della collezione di livello museale di Battaglia e storicamente appartenuta a Giuseppe Mazzini. Il concerto offre una raffinata selezione di brani che testimoniano l’arte della variazione e della fantasia brillante nell’Ottocento: Lo Strumento Storico: La Chitarra di Giuseppe Mazzini. Pochi sanno che Giuseppe Mazzini, una delle figure chiave del Risorgimento italiano, fu anche un fervente appassionato e suonatore di chitarra. Nel corso dell’esilio e della sua vita tormentata, lo strumento fu per lui un rifugio indispensabile. In una commovente lettera inviata nell’agosto del 1836 da Soleure al Marchese Gaspare Ordoño de Rosales, Mazzini confidava:

«Io potrei ben vivere tutta la mia vita chiuso in una camera, purché per altro avessi tutti i miei libri vicini; così, senza libri, senza chitarra, senza cielo, è troppo.» Acquisita da Marco Battaglia nel gennaio 2005, la chitarra Fabricatore del 1811 fu donata da Mazzini proprio al Marchese Rosales (che ne sostenne le imprese politiche ed economiche). L’appartenenza al patriota è confermata da una dichiarazione autografa della vedova di Luigi Rosales (pronipote del Marchese) e da corrispondenze storiche. Il delicato restauro dello strumento è stato condotto a Milano da Federico Gabrielli e Bob Van de Kerckhove. Realizzata con un piano armonico in abete, fondo e fasce in acero marezzato e tastiera in ebano, la chitarra è stata riportata al suo splendore originale con il ripristino dei decori storici e la precisa ricostruzione del ponte su modello Fabricatore del 1808.Specialista di fama internazionale della musica dell’Ottocento su strumenti d’epoca, Marco Battaglia vanta una carriera trentennale svolta nei cinque continenti, con oltre mille concerti in 32 nazioni ed esibizioni nelle più prestigiose sale da concerto e festival di New York, Londra, Parigi, Tokyo, Sydney e Roma.



Pubblicato il 4 Novembre 2026