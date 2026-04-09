A Roma l’eccellenza della chirurgia plastica, XIII Congresso nazionale Aicpe dal 10 al 12 aprile

(Adnkronos) – A Roma l'eccellenza della chirurgia plastica. Da domani l'Associazione italiana di Chirurgia plastica estetica (Aicpe), apre la tredicesima edizione del suo congresso nazionale all’Ergife Palace Hotel. L'evento, 10-12 aprile, è interamente dedicato allo scambio scientifico, rappresenta l’appuntamento più importante dell’anno per gli oltre 600 soci dell'Associazione. "Il nostro congresso nazionale rappresenta il cuore pulsante della missione di Aicpe: la formazione d'eccellenza – afferma Roberto Bracaglia, presidente Aicpe -In un settore in costante evoluzione come la chirurgia plastica estetica, l'aggiornamento continuo dei soci non è solo un'opportunità di crescita professionale, ma un dovere etico. Solo attraverso il confronto scientifico di altissimo livello e la padronanza delle tecniche più innovative possiamo garantire ai pazienti il massimo della sicurezza, oltre a risultati armonici e sempre più personalizzati, in linea con i principi etici e di responsabilità che guidano la chirurgia estetica moderna". "Il programma scientifico di quest'anno si distingue per la sua ampiezza, affrontando le tematiche più attuali e complesse della specialità attraverso moduli dedicati a quattro grandi aree: nel modulo 'Breast', gli specialisti si confronteranno sulle tecniche più versatili per la mastoplastica riduttiva, analizzando approcci che garantiscano risultati stabili nel tempo e riducano il rischio di complicanze. Grande attenzione – riporta la nota – sarà dedicata al lifting del seno, con un focus specifico sull'utilizzo di mesh nella gestione della ptosi severa. Il dibattito toccherà anche la scelta delle superfici protesiche ottimali e le strategie chirurgiche per le mastoplastiche additive, sia primarie che di revisione, affrontando la gestione dei casi complessi. Il modulo 'Body' esplorerà le frontiere del rimodellamento corporeo. Le sessioni approfondiranno le indicazioni per l'addominoplastica e la torso-plastica nei pazienti bariatrici, la chirurgia combinata post-partum e le tecniche avanzate nella liposuzione ad alta definizione. Ampio spazio verrà poi dato alle tecniche chirurgiche dedicate al volto nel modulo 'Face & Neck', che offrirà discussioni e lectures sulifting cervico-facciale avanzato, approcci endoscopici chirurgie di revisione post-lifting e strategie di feminization surgery, utili per l’armonizzazione del volto nella disforia di genere. La correzione delle anomalie complesse del naso, la gestione funzionale ed estetica delle deformità e l’approccio terapeutico in caso di interventi primari non soddisfacenti o fallimentari saranno infine oggetto del modulo dedicato alla rinoplastica". Ogni modulo prevede sessioni dedicate alla gestione delle complicanze e per la prima volta verrà dato ampio spazio al tema dell’integrazione crescente con la medicina estetica, divenuta un preziosocomplemento dei trattamenti chirurgici, con focus su tecnologie e protocolli di sicurezza. “Ci attendono tre giornate di confronto e aggiornamento dedicate ai progressi più recenti della chirurgia estetica del viso e del corpo, con sessioni parallele e focus tematici di alto profilo scientifico – sottolinea Paolo Vittorini, vice presidente Aicpe – Inauguriamo quest’anno una nuova formula congressuale che combinerà relazioni teorichee analisi di casi pratici introducendo anche sessioni ‘Vision Vs Vision’: una nuova modalità di discussione pensata per confrontare tra loro diversi approcci utili a raggiungere uno stesso risultato,in modo da fornire ai discenti un ampio ventaglio di soluzioni per la stessa indicazione terapeutica. Il Congresso Aicpe, infatti, vuole essere un concreto momento di crescita per la comunità scientifica". "Il respiro internazionale dell'evento è garantito dalla presenza di un parterre d'eccezione di Keynote Speakers provenienti da tutto il mondo. Tra i relatori di spicco figurano esperti del calibro di Richard Chaffoo (Usa), Ali Ghanem (Uk), Raul Gonzalez (Brasile), Amin Kalaaji (Norvegia) e SureyyaSeneldir (Turchia), che contribuiranno ad elevare il livello dello scambio scientifico condividendo le loro esperienze e le innovazioni tecniche sviluppate nei rispettivi Paesi. A ulteriore conferma dell'importanza del confronto globale, il programma congressuale prevede anche sessioni realizzate in stretta collaborazione con prestigiose società scientifiche internazionali come Isaps (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) e Imcas (International Master Course on Aging Science)", si legge nella nota dell'Associazione. Queste sinergie permetteranno ai partecipanti di confrontarsi con le linee guida e le best practice adottate a livello mondiale, arricchendo ulteriormente il bagaglio formativo offerto dal Congresso Aicpe. In occasione del 13esimo congresso nazionale, Aicpe annuncia la nascita di Aicpe Solidale, "un'iniziativa dedicata a progetti di assistenza, beneficenza e missioni chirurgiche per chi è in stato di necessità, senza alcuna distinzione di razza, credo politico o religione, sia in Italia che nel mondo. Le risorse di Aicpe Solidale sono totalmente distinte e autonome da quelle destinate alle attività scientifiche dell’Associazione, garantendo una gestione dei fondi improntata alla massima trasparenza: ogni euro raccolto è impiegato unicamente per progetti di solidarietà sociale. La prima occasione di raccolta fondi per Aicpe Solidale sarà un torneo di padel solidale a iscrizione libera,aperto a tutti i partecipanti al congresso", conclude la nota.

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Pubblicato il 9 Aprile 2026