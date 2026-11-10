A Roma evento di chiusura VII edizione della campagna Komen-ministeri Cultura e Salute: ‘La prevenzione è il nostro capolavoro’

(Adnkronos) – Si è chiusa ieri a Roma alla Galleria nazionale D’Arte Moderna e Contemporanea-Gnamc , per l’occasione illuminata di rosa, la VII edizione della campagna nazionale ‘La Prevenzione è il nostro Capolavoro’ che Komen Italia ha realizzato insieme al Ministero della Cultura e, quest’anno anche al Ministero della Salute, in occasione del mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno. La cerimonia, condotta dalla giornalista Rai Maria Soave, dopo un prologo con l’artista Noemi, che ha offerto al pubblico un’emozionante testimonianza ed un medley dei suoi successi, è stata aperta ufficialmente dall’intervento del sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni: “La collaborazione tra Komen e il ministero della Cultura è cresciuta nel tempo, e i luoghi della cultura statali con ingresso gratuito per chi dona a Komen Italia sono passati da 17 nel 2021 a 173 nel 2026, e 36 siti, dal Colosseo agli Uffizi, si sono illuminati di rosa in 11 regioni. L’arte, come dimostra l’Odalisca di Hayez protagonista di questa edizione, è uno strumento efficace per ricordare l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. In questa direzione va anche il Protocollo d’Intesa firmato con il ministero della Salute che riconosce per la prima volta il rapporto tra fruizione culturale, prevenzione e benessere psicofisico. Il Fondo cultura terapeutica e cura sociale, istituito dalla Legge di Bilancio 2026, è il primo riconoscimento normativo del welfare culturale. Ringrazio Komen Italia e quanti diffondono ogni giorno il valore della prevenzione”.

“Il nostro patrimonio storico e artistico esprime pienamente la propria funzione pubblica – dichiara il ministro della Cultura, Alessandro Giuli – quando contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza, la solidarietà e la responsabilità verso gli altri. È questo il significato della collaborazione che abbiamo costruito con Komen Italia, mettendo la bellezza al servizio di una causa di straordinario valore umano e civile. Musei, monumenti e luoghi della cultura sono diventati parte di una mobilitazione collettiva, dimostrando come l’arte possa essere anche uno strumento di partecipazione e di attenzione alla dignità della persona. Il Ministero della Cultura considera questa esperienza un esempio significativo di cooperazione tra istituzioni e società civile, capace di tradurre valori condivisi in azioni concrete. Ringrazio Komen Italia, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo capolavoro collettivo, un’alleanza che intendiamo consolidare e sviluppare negli anni a venire”.

“Abbiamo sostenuto con convinzione la campagna di Komen Italia perché è perfettamente in linea con quella che considero una priorità assoluta di questo governo fin dall’inizio del nostro mandato: la promozione della cultura della prevenzione -sottolinea il ministro della Salute, Orazio Schillaci – Veicolare le giuste informazioni, accrescere la consapevolezza, favorire la diffusione di abitudini corrette è fondamentale per garantire a ogni donna e, più in generale, a ogni cittadino, la tutela della salute e l’accesso ai servizi sanitari. Come Ministero – prosegue Schillaci – in questi quattro anni ci siamo impegnati, con convinzione, nella lotta al tumore al seno e nel rafforzare concretamente i percorsi di prevenzione. Abbiamo investito per ampliare gli screening gratuiti, favorire la diagnosi precoce e sostenere la capacità, su tutto il territorio nazionale, di curare con le terapie più appropriate e personalizzate. Lo abbiamo fatto anche con il recente aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, i Lea. Ringrazio Komen Italia per il prezioso lavoro svolto e per una collaborazione ormai storica che contribuisce in modo concreto a tutelare la salute delle donne e a diffondere sempre di più la cultura della prevenzione”. Il professore Riccardo Masetti, Fondatore di Komen Italia, e la presidente Alba Di Leone hanno illustrato i risultati concreti di questa intensa Campagna che ha preso avvio il 22 settembre con la tradizionale illuminazione in rosa del Colosseo e si è poi sviluppata in 49 giornate di promozione attiva della prevenzione.

Un viaggio che ha attraversato l’Italia da nord a sud coinvolgendo oltre 100 città: 6 tappe di una settimana ciascuna a Milano/Brescia, Parma, L’Aquila, Salerno, Taranto e Reggio Calabria, 4 Race for the Cure (Brescia, Matera, Napoli e Pescara), 94 Walk for the Cure su tutto il territorio nazionale e 2 giornate conclusive a Roma presso l’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, con esami gratuiti di screening riservati a donne anziane (in collaborazione con il Comune di Roma) e a donne in condizioni di grave fragilità sociale (in collaborazione con l’Associazione 1 Vale 100).

Testimonial figurativo della Campagna è stata quest’anno l’Odalisca di Francesco Hayez, capolavoro custodito nella Pinacoteca di Brera. Nel corso della serata, la presidente Alba Di Leone ha conferito il prestigioso riconoscimento di ‘Ambasciatore in Rosa’ ai rappresentanti delle 7 regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Lazio) che hanno ospitato i Villaggi della Salute di Komen Italia per l’impegno a favore della prevenzione. Gli ospiti hanno potuto poi assistere ad un’emozionante coreografia ispirata alla Campagna, ideata dal coreografo e regista Mvula Sungani ed eseguita dalla Mvula Sungani Physical Dance Company e successivamente ammirare, grazie alla generosità della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea – GNAMC, una selezione di capolavori di maestri come Degas, Corcos, Boldini, De Nittis e Klimt, incentrati sulla figura femminile tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Un percorso espositivo capace di evidenziare, attraverso la pittura e la scultura, come le profonde trasformazioni sociali, culturali ed estetiche dell’epoca abbiano portato la donna conquistare la centralità della scena artistica ed elevato la femminilità a emblema universale del ciclo della vita.

I numeri e i risultati della campagna 2026. L’innovativa e virtuosa sinergia tra arte, salute ed impegno sociale ha consentito anche quest’anno alla campagna nazionale di raggiungere risultati di grande rilevanza nella promozione della prevenzione e della salute femminile: più di 5.500 donne che hanno ricevuto esami strumentali gratuiti di diagnosi precoce grazie alle Unità Mobili di Komen Italia, con un’attenzione speciale alle fasce più vulnerabili: le detenute (progetto Inside Out, in collaborazione con la Fondazione Severino e il Ministero della Giustizia); le donne over 74 (progetto Carovana d’Argento); le mamme caregiver che accudiscono figli con disabilità e tendono a trascurare la propria salute (progetto Proteggi chi Cura, in collaborazione con il Ministero delle Disabilità); le religiose e le donne in condizioni di marginalità socio-economica (in collaborazione con la Caritas Italiana); oltre 9.000 cittadini che hanno partecipato alle lezioni gratuite di sport e fitness offerte in collaborazione con le Federazioni sportive e ai laboratori di sana alimentazione e benessere psicologico nei 7 Villaggi della Salute allestiti lungo la penisola; attività educative sull’importanza della prevenzione per oltre 2.600 studenti delle scuole di primo e secondo grado e incontri scientifico-divulgativi sul tema; oltre 600.000 euro raccolti per l’avvio di nuovi progetti di prevenzione e di sostegno alla ricerca e alla formazione in senologia nelle regioni interessate.

“L’unione virtuosa tra le diverse competenze di Komen Italia, del Ministero della Cultura e quest’anno anche del Ministero della Salute ha permesso ancora una volta di generare azioni concrete su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e consentire a migliaia di donne in condizioni di fragilità di svolgere gratuitamente sulle Unità Mobili gli esami strumentali di diagnosi precoce dei tumori del seno”, ha riocordato Masetti.

Proprio alla ‘Carovana della Prevenzione’, il programma di salute itinerante di Komen Italia, è stato conferito il 27 ottobre il prestigioso Premio De Sanctis per la Salute Sociale 2026. Istituito con l’obiettivo di individuare azioni e buone pratiche volte a migliorare la qualità della vita e la convivenza sociale di tutte le componenti di una comunità, l’importante riconoscimento è stato assegnato quest’anno al progetto di Komen Italia per il suo straordinario impatto sociale nella promozione della salute e della prevenzione. “Il premio De Sanctis è un prestigioso tributo al lavoro di centinaia di volontari che hanno generosamente messo a disposizione del progetto Carovana tempo e cuore per rendere la prevenzione un’opportunità sempre più accessibile ed equa”, ha affermato la Professoressa Alba Di Leone, Presidente di Komen Italia.

Il ministero della Cultura, per amplificare ulteriormente il messaggio sull’importanza della prevenzione, ha svolto attività di sensibilizzazione in poli museali dedicati nelle 6 città (la Pinacoteca di Brera, il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma, il Museo Nazionale d’Abruzzo, i Parchi Archeologici di Paestum e Velia, il Castello di Taranto, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e il Colosseo) e ha illuminato di rosa altri prestigiosi siti culturali su tutto il territorio nazionale. Inoltre, ha contribuito anche quest’anno a raccogliere fondi per nuovi progetti di contrasto ai tumori del seno, offrendo l’accesso gratuito a 173 musei statali in tutte le regioni italiane (in allegato la lista) a coloro che hanno scelto di sostenere con una donazione i progetti di prevenzione di Komen Italia.

Il ministero della Salute ha realizzato insieme a Komen Italia un piccolo vademecum con informazioni e consigli sulla prevenzione primaria, secondaria e terziaria e sui percorsi di cura appropriati, che è stato distribuito gratuitamente in tutte le città coinvolte nella Campagna e anche online sui siti e canali social dei partner. Komen Italia nel corso della Campagna ha realizzato anche altre importanti iniziative nel campo della prevenzione e della azione di contrasto ai tumori del seno, tra cui: La firma di un prestigioso Protocollo d’Intesa quadriennale con lo Stato Maggiore della Difesa (Smd). Il protocollo ufficializza e rafforza la collaborazione attiva che i Comandi territoriali delle singole Forze Armate già offrono da anni a Komen Italia, mettendo generosamente a disposizione le proprie competenze, le proprie capacità logistiche e sanitarie per la migliore riuscita delle iniziative di prevenzione svolte dalla associazione su tutto il territorio nazionale. L’avvio del progetto “Calabria in Salute – La Prevenzione si fa strada”. Un programma biennale promosso da Komen Italia e Regione Calabria che si svilupperà capillarmente nei cinque capoluoghi di provincia per contrastare le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari. L’utilizzo delle Unità Mobili della Carovana della Prevenzione e lo svolgimento di corsi di formazione ECM rivolti agli operatori sanitari favorirà l’obiettivo di rafforzare la rete assistenziale del territorio e le performance degli screening regionali.

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Pubblicato il 10 Novembre 2026