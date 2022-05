A ritmo di un ciak: la commedia musicale della Compagnia della Lira di Casamassima

Sabato sera di musica e danza quello del prossimo 7 maggio al Teatro Regio di Capitanata. Sul palco del teatro di via Guglielmi, 8a (c/o Chiesa Madonna del Rosario) un gruppo di giovani attori, anime della Compagnia della Lira di Casamassima. I giovani ed eclettici teatranti porteranno in scena un musical dal titolo A ritmo di un ciak, che li vedrà impegnati a recitare e cantare sulle note della celebre commedia musicale Singin’ in the rain.Cinque giovani accomunati dalla passione per l’arte e per il teatro hanno messo insieme le loro professionalità in maniera davvero versatile, spaziando dal canto alla scenografia, dalla recitazione alla grafica, dal ballo al design illuminotecnico e acustico.A ritmo di un ciak è una commedia musicale, esilarante e leggera.Ne sono protagonisti cinque giovani accomunati dalla passione per l’arte e per il teatro che hanno unito le loro professionalità dando vita alla Compagnia della Lira a Casamassima (BA) due anni fa, spaziando dal canto alla scenografia, dalla recitazione alla grafica, dal ballo al design illuminotecnico e acustico.I cinque – l’autore (nonché regista e ideatore delle scenografie) Alessandro Iacovelli, Sara Mosca, Gabriella Berardi Mazzone, Alessandro Volza ed Eleonora Pane – accompagneranno gli spettatori in un mondo di altri tempi (gli anni Trenta), permettendo al pubblico di compiere un salto indietro nel tempo. Gli interpreti propongono, avvalendosi di una scenografia rotante e di ben 30 cambi di costumi, una romantica storia d’amore vissuta in un’epoca difficile per il mondo del cinema: il passaggio dal cinema muto al parlato.Non mancheranno siparietti comici e le musiche di Singin’ in the rain di Nacio Herb di Nacio Herb e Brown e Arthur Freed con tutti i testi tradotti e liberamente ispirati ai grandi autori di Broadway.“La commedia musicale – racconta l’attrice Sara Mosca – è nata due anni fa, in piena pandemia, da un’idea di Alessandro Iacovelli (oggi ventitreenne), che ha voluto mettersi alla prova scrivendo un testo tutto suo (partendo da “Cantando sotto la pioggia”), curandone anche la regia. Scommessa vinta, giacché in questi due anni – con tutte le difficoltà che conosciamo – siamo riusciti a superare le 20 repliche, in Puglia, Calabria e Campania. E naturalmente – conclude Sara Mosca – tutte le canzoni sono eseguite dal vivo.”Diversi i riconoscimenti ottenuti dal musical: nell’ambito della rassegna “Nuove visioni” del Teatro “Il Saltimbanco” di Santeramo (Ba) lo spettacolo ha vinto i premi “Miglior spettacolo selezionato dalla giuria tecnica”; “Miglior attore” a Gianmarco Volza; “Miglior attrice” a Sara Mosca.La direzione musicale è di Simona Caliandro, le coreografie sono curate da Eleonora Pane.La rappresentazione di sabato 7 maggio rientra nella consolidata abitudine di far esibire al Teatro Regio di Capitanata gruppi teatrali associati alla FITA (Federazione Italiana Teatro Amatoriale), della quale Carlo Bonfitto, presidente di Enarchè, è delegato regionale.Ricordiamo che l’ingresso agli spettacoli è aperto a tutti, senza vincolo di tesseramento, naturalmente nel rispetto della normativa Anti-Covid (sarà necessario esibire il Green Pass per accedere); non ci sono limitazioni alla capienza della sala teatrale.A tutela della sicurezza degli ospiti dopo ogni spettacolo sarà garantita la sanificazione ambientale certificata. La struttura teatrale, inoltre, è dotata di impianto di aspirazione meccanica continua.

