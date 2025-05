A rischio “divorzio” il rapporto politico tra Emiliano e il M5S

Il divorzio tra il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ed il partito di Giuseppe Conte, ossia il M5S, sembra ormai essere inevitabile in Puglia. Infatti, stante alle ultime esternazioni del governatore pugliese sui pentastellati, quella che inizialmente sembrava essere una separazione apparente e transitoria nella coalizione regionale di centrosinistra, tra la coalizione (in particolare il Pd) che sostiene Emiliano ed il M5S, potrebbe invece trasformarsi in un vero e proprio divorzio politico. Come si ricorderà, ad aprile dello scorso anno, a seguito di alcune note vicende giudiziarie che avevano interessato la Regione Puglia con la ex dem Anita Maurodinoia, all’epoca assessore ai Trasporti, e per l’allora presidente dell’Agenzia regionale alla Tecnologia ed Innovazione, Alfonso Pisicchio, convolto in un’inchiesta con il fratello Enzo, i pentastellati uscirono dalla maggioranza con l’abbandono sia dell’assessorato al Welfare, affidato a Rosa Barone, che della carica di vice presidente dell’Assemblea in quota maggioranza affidata a Cristian Casili, nonché della delega alla Cultura affidata a Grazia Di Bari. Ma, nonostante il passaggio all’opposizione, successivamente i consiglieri regionali del M5S (ad eccezione di Antonella Laricchia, che comunque non è mai entrata in maggioranza) hanno continuato ha votare gran parte dei provvedimenti del governo Emiliano, compreso la contrarietà alla mozione di sfiducia presentata dall’opposizione di centrodestra e discussa un Aula il 7 maggio del 2024. Però, negli ultimi tempi il rapporto del governatore Emiliano, e quindi del Pd pugliese (controllato quasi totalmente da quest’ultimo e dall’eurodeputato Antonio Decaro!), con i pentastellati sembra essersi incrinato quasi del tutto, al punto che lo stesso Emiliano, rispondendo ieri ai giornalisti che gli chiedevano del rapporto con il “Movimento 5 Stelle” risultato alquanto teso nel corso dell’ultima seduta di Consiglio regionale, ha dichiarato: “Sarebbe paradossale che qualcuno mi accusasse di rendere difficile il rapporto tra il Partito democratico e il Movimento 5 stelle, perché io ho sacrificato molto della mia serenità quando questi due soggetti non dialogavano, erano in lotta permanente accecati dalle reciproche concorrenze. E non vorrei mai tornare a quei tempi. È evidente però che il M5S è diventato tattico”. “Nel senso – ha spiegato Emiliano, proseguendo – che non bada più solo alla sostanza, ma anche alla tattica”, perché “vuole in taluni casi essere coinvolto nelle coalizioni quando teme di rimanere fuori da alcune amministrazioni e comincia a cercare di dividere le leadership del Pd”. Per poi aggiungere: “Avevo ascoltato un’intervista di Turco (ndr – uno dei 5 vice di Conte a livello nazionale e leader del M5S in Puglia) che diceva a Decaro di essere diverso da Emiliano” anche se ciò, a detta sempre del governatore, “questo non è possibile nel senso che la storia è unica, non sovrappone minimamente le due personalità, ma certamente non le può dividere e non si può chiedere da parte di un alleato di dividere le storie belle della Puglia” e concludere affermando: “Avevo detto di essere un po’ deluso da questo atteggiamento, perché dopo tutto quello che ho fatto per il ‘Movimento 5 stelle’ onestamente mi sento un po’ deluso”. Insomma, tra Emiliano ed il M5S il divorzio potrebbe non essere ancora definitivo, ma quasi. Ed il sospetto è che alla base di tale rottura possa esserci il disaccordo sul nome da indicare a possibile successore di Emiliano alle prossime regionali nel caso in cui Pd ed M5S si presentassero in coalizione anche in Puglia. Infatti, si capirà qualcosa di più entro domenica prossima, ossia quando scade il termine per gli apparentamenti nel ballottaggio delle comunali che si sono svolte domenica e lunedì scorsi, dove i “5 Stelle” si sono presentati con candidati a sindaco distinti da quello sostenuto dal Pd, come, – ad esempio – a Taranto e Triggiano (Bari) e dove un eventuale mancato apparentamento formale potrebbe essere l’ulteriore sintono di un divorzio tra Pd ed M5S, alle prossime regionali pugliesi, non ancora formalizzato, ma nei fatti già annunciato. E di cui le innanzi citate affermazioni di ieri del governatore uscente, Emiliano, sono verosimilmente una conferma.

Giuseppe Palella



Pubblicato il 30 Maggio 2025