A rischio caos le verifiche degli impianti termici a Foggia

Il sindacato degli impiantisti termoidraulici della Claai Foggia lancia l’allarme sulla situazione delle oltre 44mila caldaie presenti nel capoluogo dauno, denunciando il rischio di un vero e proprio caos nelle verifiche degli impianti termici dopo la chiusura del portale utilizzato per trasmettere le certificazioni obbligatorie previste dalla legge. Secondo quanto riferito dai rappresentanti della Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane, le aziende che effettuano manutenzioni e controlli non hanno più la possibilità di inviare all’ente certificatore i risultati delle verifiche e i relativi “bollini”, a causa del mancato rinnovo dell’incarico da parte del Comune alla società partecipata AMService, il cui affidamento sarebbe scaduto nel mese di dicembre senza che venisse individuato un nuovo soggetto incaricato della gestione del servizio.

“Ci troviamo davanti a un paradosso burocratico – spiega il vicepresidente del sindacato impiantisti della Claai, Pietro Pipitone – perché, dopo una proroga durata tre mesi, dal 31 marzo il portale risulta chiuso e le imprese non possono più trasmettere gli esiti degli interventi effettuati sugli impianti. Eppure, nello stesso momento, AMService continua a svolgere ispezioni sugli impianti già censiti. Se durante queste verifiche dovessero emergere irregolarità, a chi dovrebbero essere comunicate le successive attestazioni di avvenuta regolarizzazione?”. Preoccupazione condivisa anche dal presidente del sindacato, Pasquale Vitale, che parla apertamente di una situazione destinata a creare pesanti ripercussioni sia per le imprese sia per i cittadini. “Nei fatti – sottolinea – si sta determinando un’interruzione di pubblico servizio, situazione che la legge consente soltanto in presenza di eventi straordinari. Oltre al danno economico per le aziende del settore, c’è l’impossibilità di adempiere a obblighi previsti dalla normativa e restano aperte tutte le questioni legate alla sicurezza degli impianti e alla tutela ambientale. Chiediamo che il portale venga immediatamente riattivato”.

La Claai sostiene di avere già manifestato piena disponibilità al confronto con il Comune di Foggia, ma lamenta l’assenza di risposte concrete e non esclude ulteriori iniziative di mobilitazione se la situazione dovesse restare invariata. A intervenire è anche la segretaria della Claai Foggia, Alessia Di Franza, che invita a non sottovalutare le conseguenze della vicenda sul tessuto produttivo locale. “Non ci interessano le polemiche politiche né entrare nel merito delle scelte amministrative – afferma – ma non è accettabile che centinaia di piccole imprese vengano penalizzate da questa inerzia. Parliamo di aziende che in questi anni hanno contribuito a garantire un livello di regolarità degli impianti termici vicino al 95% e che oggi chiedono soltanto di poter continuare a lavorare nel rispetto delle regole e della sicurezza”.



Pubblicato il 5 Maggio 2026