A rischio 100mln di Euro del Psr-Puglia se la Ue non concederà un’altra deroga

Non è soltanto nella Sanità il pressapochismo alla Regione Puglia, ma c’è – come è ormai noto – anche un altro settore, quello dell’Agricoltura, nel quale l’Ente di governo della nostra regione di certo non eccelle. Infatti, sul Psr (Piano di sviluppo rurale) del 2014-2020 la Puglia rischia una soglia di disimpegno tra gli 80 e i 100 milioni di euro. E questo è ciò che emerso durante il Comitato di sorveglianza che si è svolto nella mattinata di ieri, lunedì, al quale hanno preso parte, tra gli altri, l’assessore pugliese all’Agricoltura Donato Pentassuglia, l’Autorità di Gestione del Psr, due funzionari dell’ufficio preposto dell’Unione Europea e Confagricoltura Puglia. Ma “sebbene sia emersa questa circostanza sfavorevole è da notare che – secondo il presidente di Confagricoltura-Puglia, Luca Lazzaro, – l’Ue è disposta a valutare la proroga di un anno”, aggiungendo: “È da rilevare, inoltre, in quest’ultimo periodo il significativo lavoro della Regione Puglia per far avanzare la spesa”. Confagricoltura-Puglia ha specificato anche che durante l’incontro i funzionari della Ue hanno evidenziato che l’avanzamento della spesa in Puglia sui fondi del Psr 2014-2020 è ancora molto basso. Infatti, secondo le ultime stime vi dovrebbe essere un disimpegno di circa 100 milioni di euro che non verrebbero utilizzati nei termini previsti. Difatti, la percentuale di spesa delle risorse del Psr al 15 ottobre 2020 era pari a circa il 35% e, al momento, non supera il 39%. È chiaro, quindi, che – stante a questi dati – il rallentamento della Puglia, che rappresenta una buona percentuale dell’intero Piano di sviluppo rurale nazionale influisce negativamente anche su tutto il Paese. Durante la riunione dell’innanzi citato Comitato è anche emerso che, pena la perdita di risorse, entro il 31 dicembre 2020 devono essere fatte le concessioni relative alla misura 21 del Psr-Puglia. La Regione Puglia, dunque, dovrà chiedere alla Ue un’ulteriore deroga anche per il 2020 che sarà vagliata dalla Commissione europea. L’organizzazione degli imprenditori agricoli pugliesi ha inoltre evidenziato che “se non vi fossero state le problematiche causate dai ricorsi la cui ultima sentenza è stata resa esecutiva solo il 14 novembre scorso, la Regione avrebbe avuto ottime chance di raggiungere la quota di avanzamento previsto, grazie all’apporto della spesa relativa alle misure strutturali”. Confagricoltura-Puglia, durante la riunione, ha evidenziato anche la necessità di attivare al più presto le procedure, attraverso incontri e documenti di studi, previste dal prossimo regolamento sulla transizione dello sviluppo rurale 2021 e 2022. Ad ogni modo, secondo quanto riferisce l’organizzazione pugliese degli imprenditori agricolo, le stime della Regione Puglia su un eventuale disimpegno è di circa 79 milioni di euro di quota Feasr. “È da notare – ha poi concluso Confagricoltura-Puglia – che è stato fatto un grande lavoro sulle misure a superficie e a capo animali che incidono per circa il 57% sul totale dei pagamenti”, mentre “il rallentamento della misura 21 è causato da problemi burocratici relativi al rispetto della legge 28, con l’Inps che ritarda molto nelle risposte”. Vale a dire con il rilascio delle attestazioni circa la regolarità contributiva delle aziende agricole. Per il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia, “restituire anche un solo euro (ndr – del Psr) a Bruxelles sarebbe un segnale di inadeguatezza e un danno per i nostri agricoltori”. Infatti, Coldiretti-Puglia ha rilevato che finora sono stati erogati solo 627 milioni di euro rispetto al complessivo di 1,6 miliardi di euro e “con la burocrazia e gli errori di programmazione che hanno rubato tempo e risorse al lavoro e agli investimenti delle aziende agricole e ha impedito con le inefficienze l’avvio di nuove attività e l’ingresso dell’80% dei giovani nell’attività di impresa”. Coldiretti, infatti, è convinta che in Puglia sia “mancata finora una strategia chiara per uscire dal pantano dei ricorsi e risolvere le criticità di attuazione e con il fallimento sul fronte dello storico ritorno alla terra che ha portato a finanziare solo il 20% delle domande presentate dai giovani under 40”. “Proprio sul bando dei giovani imprenditori – ha affermato, inoltre, il presidente Muraglia – rischiano di restare fuori altri 238 giovani che, nell’incertezza della situazione generale circa la prosecuzione della sottomisura 6.1 hanno ritardato gli adempimenti utili per l’insediamento”. E, quindi, “non avendo provveduto a comunicare e ottenere l’avvenuto insediamento entro il termine indicato, pur essendo tra i primi in graduatoria, e quindi i più meritevoli, rischiano di essere esclusi senza averne colpa”. Perciò, per Coldiretti-Puglia è essenziale procedere con tutte le verifiche utili prima della pubblicazione della futura graduatoria degli investimenti 4.1A per non incorrere negli stessi limiti oggettivi riscontrati nella graduatoria dei giovani, per spendere le risorse in modo fluido e senza ulteriori intoppi, scongiurando di far perdere ulteriori risorse vitali all’agricoltura pugliese. Una richiesta all’assessore pugliese all’Agricoltura, Donato Pentassuglia (Pd), a riferire sullo stato di avanzamento del Psr in Consiglio regionale è stata avanzata dal Gruppo dei tre consiglieri di “Forza Italia”, Giandiego Gatta, Stefano Lacatena e Paride Mazzotta, che hanno chiesto a Pentassuglia di sapere “cosa si sta facendo affinché non si perdano i fondi e come intenda procedere per velocizzare le procedure e dare una concreta boccata d’ossigeno a tutto il comparto”. A questo contesto di dichiarazioni si è anche aggiunto un rilievo del Capogruppo alla Regione di “Fratelli d’Italia”, Ignazio Zullo, che in merito alle attenzioni della Regione Puglia per la nostra Agricoltura locale ha dichiarato: “Se non fosse che la Xylella è una tragedia ci sarebbe da ridere!” Infatti, rileva Zullo, “nel comunicato con il quale il presidente Emiliano e l’assessore Pentassuglia annunciano: “Nuovi indennizzi per le Aree danneggiate da Xylella’… si legge: ‘L’istruttoria e la successiva erogazione degli aiuti sarà curata da Arif-Puglia, sul cui sito, www.arif.it è possibile prendere visione degli avvisi pubblici di riferimento’. Per poi commentare: “Peccato che il sito al quale rimanda il link è l’Associazione Rilevatori Faunisti di Forlì e non l’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali www.arifpuglia.it” e concludere: “Sarà pure una disattenzione, ma l’Agricoltura pugliese si trova in questa situazione proprio per le tante disattenzioni e sciatterie commesse finora!” Che dire di più, se non che dai dettagli spesso si può desumere il grado di efficienza di un’amministrazione. Ed in Puglia, in Agricoltura come nella Sanità, sicuramente non siamo al massimo.

Giuseppe Palella

