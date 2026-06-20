A processo gli ex vertici di Ager e Amiu per il caso rifiuti

Per l’emergenza rifiuti dell’estate 2023 a Foggia saranno processati Gianfranco Grandaliano, ex direttore generale di Ager Puglia, di Massimiliano Piscitelli, temporary manager di Amiu Puglia e direttore degli impianti di trattamento meccanico-biologico di Foggia e Bari, e di Antonello Antonicelli, direttore generale di Amiu Puglia. All’esito dell’udienza predibattimentale, è stata disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale monocratico di Foggia, a partire dal 19 novembre. Agli imputati è contestato, in concorso tra loro, il reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Secondo l’accusa, pur nella consapevolezza della situazione emergenziale e della programmata sospensione di un impianto essenziale al ciclo di trattamento, gli imputati avrebbero omesso di adottare le determinazioni necessarie a prevenire il disservizio, consentendo che i rifiuti della città restassero in strada. L’ex dg Ager Grandaliano è difeso dall’avvocato Guglielmo Starace. Nel procedimento si è costituito parte civile il Wwf con l’avvocato Michele Vaira. “Abbiamo scelto di costituirci parte civile perché questo procedimento dimostra la volontà dei vertici di Amiu e di Ager di penalizzare Foggia a beneficio di altri territori, accettando il rischio che la nostra città diventasse una discarica a cielo aperto” dichiara il presidente del Wwf dauno, Maurizio Marrese, che chiede “le dimissioni degli imputati”. Il Wwf ha inoltre citato quali responsabili civili Ager Puglia e Amiu Puglia.

“conferma la più ampia fiducia nell’accertamento dei fatti nell’ambito del processo e, in particolare, all’esito del dibattimento” dopo il rinvio a giudizio di suoi dirigenti accusati di interruzione di pubblico servizio per la gestione dell’emergenza rifiuti dell’estate 2023 a Foggia. Agli imputati l’azienda “ribadisce la piena fiducia nell’operato”. Amiu Puglia, tuttavia, in una nota respinge l’accusa politica “infondatissima” secondo la quale l’azienda “avrebbe inteso penalizzare la città di Foggia a beneficio di altri territori, accettando il rischio che essa diventasse una discarica a cielo aperto”. “Tale rappresentazione costituisce una lettura di parte, già confutata dal fatto che il Comune di Foggia è socio di Amiu Puglia (detenendo il 20% del capitale sociale), e comunque non coincidente con la contestazione penale. Come tale, pertanto, va respinta con fermezza”, aggiunge il comunicato. “Sul piano tecnico, poi, va ribadito – viene rilevato – il dato strutturale spesso assente dal dibattito pubblico: l’impianto di trattamento meccanico-biologico di Foggia è un impianto intermedio del ciclo di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati della provincia. La regolarità del TMB dipende strettamente dal corretto funzionamento dell’intero ciclo impiantistico. Proprio per questo Amiu Puglia rinnova con forza, agli Enti competenti, la richiesta di definire sollecitamente la procedura di affidamento della gestione del Tmb di Foggia. La Società, dal 2023, continua a condurre tale infrastruttura pubblica per mero senso di responsabilità istituzionale e a tutela della continuità di un servizio essenziale per la Comunità foggiana e regionale”. Amiu Puglia eserciterà nelle sedi processuali competenti ogni facoltà difensiva, anche in relazione alla propria citazione quale responsabile civile, riservandosi le iniziative opportune a tutela della propria reputazione laddove la dialettica pubblica trascenda i confini della corretta informazione”.



Pubblicato il 20 Giugno 2026