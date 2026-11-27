Portare l’innovazione tecnologica nella pratica clinica e far conoscere le nuove possibilità della diagnostica, favorendo il confronto tra medici. È questo in sintesi l’obiettivo dei Talk ECM organizzati dal Gruppo Marilab. Un appuntamento, diviso in due iniziative, che si è concluso a Pomezia presso il Marilab Future Labs. Nel corso dell’evento a Pomezia si è posta l’attenzione sulle nuove possibilità offerte dall’imaging diagnostico, mettendo al centro due metodiche: la Risonanza Magnetica Diffusion Whole Body e la Colonscopia Virtuale.



Pubblicato il 27 Novembre 2026