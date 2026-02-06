A Pistoia nuovo incontro ciclo ‘Leggere, sentire, vivere. Un anno dopo’

(Adnkronos) – Proseguono gli incontri del ciclo 'Leggere, sentire, vivere. Un anno dopo', l’iniziativa ideata dalla Fondazione Francis Bacon e dall’Università Vasco Gaiffi APS che mette al centro libri, lettura, biblioteche ed educazione, negli spazi della Biblioteca San Giorgio, con il sostegno di Fondazione Caript. Il prossimo appuntamento – che rientra nell'ambito del calendario di appuntamenti di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026 – è in programma sabato 7 febbraio alle 16.30, nell’Auditorium Terzani, con l’incontro con Davide Sisto sul tema 'Virtual Influencer'. L’iniziativa sarà moderata da Alessandro Pagnini, presidente della Fondazione Francis Bacon. Ripensare un 'tempo umano' per la lettura, valorizzare spazi e luoghi di condivisione della cultura, far capire cosa significa una 'lettura profonda' alla luce di quello che insegnano le neuroscienze cognitive, ma soprattutto dare un senso responsabile alla nostra appartenenza a un mondo e a una tradizione, sono tra le finalità con cui lo scorso anno la Fondazione ha intrapreso diverse iniziative tra cui la fortunata tre giorni di convegno su 'Leggere sentire vivere'. A distanza di un anno, nell'ambito del programma per l'anno accademico 2025/2026 dell'Università 'Vasco Gaiffi', ne vengono ripresi alcuni temi con autori di libri scelti per aver dato un contributo originale e importante al dibattito su educazione, sapere e conoscenza nel nostro paese. Davide Sisto è docente all'Università di Torino e al Master "Death Studies & the End of Life" dell'Università di Padova. Si occupa da molti anni di tanatologia, cultura digitale e postumano. È autore di Virtual Influencer. Il tempo delle vite digitali, Einaudi, Torino 2024. L’appuntamento successivo è in programma sabato 14 febbraio ed è dedicato al tema “Il marketing dell’ignoranza”, con un incontro con Paolo Guenzi. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

—culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Febbraio 2026