A Parcocittà musica con talenti foggiani

Continuano gli appuntamenti di Summer Park 2021, il cartellone di eventi estivi promosso da Parcocittà e Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, con il patrocinio del Comune di Foggia.Sabato 28 agosto alle ore 21, Stefano Cece Trio sarà in concerto all’arena di Parcocittà. Il concerto vedrà Stefano Cece-Voce e chitarra; Davide Ricciardi-Basso; Carmine Masciello-Batteria. Opening act Balanx. Con certificazioni in songwriting e produzione musicale presso il prestigioso Berklee College of Music, Stefano Cece è senza dubbio uno dei talenti emergenti del cantautorato italiano. Canzoni scritte per produttori internazionali e collaborazioni con maestri del mix desk lo hanno portato alla vittoria del progetto Puglia Sound, con il quale ha pubblicato l’album di debutto ‘Fuori dal Cassetto’ e tenuto un tour promozionale attraverso l’Italia. Nel 2019 Stefano Cece dopo l’apertura del Medimex (Sullo stesso palco di Renzo Arbore e Brian Ferry) cambia direzione artistica riabbracciando l’inglese suo primo amore e ottenendo decine di migliaia di visualizzazioni su Youtube. Prenotazione obbligatoria su www.parcocittafoggia.it. Invito da ritirare all’ingresso.Da non perdere nemmeno il concerto dei Keplero, progetto musicale foggiano nato nel 2013, in programma il 30 agosto alle ore 21 a Parcocittà. Sarà una serata all’insegna della buona musica e di talenti della nostra terra. Ingresso gratuito. Prenotazione su https://www.parcocittafoggia.it/evento/keplero-a-parcocitta/.MISURE ANTI COVID – A partire dal 6 agosto 2021, per partecipare agli spettacoli ed eventi pubblici anche all’aperto, è obbligatorio essere in possesso di una delle Certificazioni verdi Covid-19 (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 – di cui all’articolo 9, comma 2), un documento, digitale o cartaceo, emesso gratuitamente dal Ministero della Salute.

