A Orsara nasce la Casa-museo nel Vigneto: radici e futuro nel segno del vino

Fotografie, antiche attrezzature e torchi raccontano il lavoro e i saperi della tradizione vitivinicola nella nuova “Casa-museo nel Vigneto” di Villa Jamele, la tenuta di Peppe Zullo a Orsara di Puglia. Progettata dall’architetto Nicola Tramonte su incarico del cuoco-contadino, la struttura è stata inaugurata lunedì 26 ottobre durante il 31esimo “Appuntamento con la Daunia”, alla presenza del sindaco Mario Simonelli. Nel corso della giornata è stato celebrato anche il riconoscimento di “Maestro del Made in Italy” assegnato dal governo a Zullo e a un altro orsarese, Michele Frisoli, 43 anni, amministratore delegato di Manta Group.

La Casa-museo è posta nel vigneto di Villa Jamele, a 100 passi dalla cantina ipogea che conserva botti e bottiglie che custodiscono il vino prodotto dal cuoco-contadino orsarese.

Il tema al centro del trentunesimo “Appuntamento con la Daunia” è stato ispirato proprio dalla nascita della nuova struttura: “Cultura dell’accoglienza e valore dei saperi nella nuova casa museo nel vigneto”. Al convegno sono intervenuti Giorgio Mercuri, presidente di Confcooperative Puglia; Angelo Inglese, fondatore e direttore di Inglese Sartoria; e Dorina Lantella, fondatrice di Dorina’s Kitchen e ambasciatrice delle tradizioni italiane. Hanno dato il loro contributo alla discussione, inoltre, Silvana Inguscio, progetto OIiolocale; Luciano Schito, di Apulia Film Commission; e Danilo Audiello, presidente della Stupor Mundi APS. Naturalmente, non potevano mancare Nicola Tramonte, architetto progettista della casa nel vigneto; Michele Frisoli CEO di Manta Group; il padrone di casa Peppe Zullo e il sindaco Mario Simonelli. Gli interventi sono stati coordinati da Oscar Buonamano, giornalista e direttore di Pagina 21.

. “La casa-museo ha un obiettivo”, ha spiegato Peppe Zullo, “ed è quello di trasmettere futuro attraverso il sapere. L’antica arte del vino si è evoluta, noi mostriamo al contempo le radici e l’innovazione, una storia che continua, si evolve, ma che non può prescindere dal riconoscere immediatamente, anche dal punto di vista dei sensi, che tutto ciò che è autentico proviene dalla terra”.

“Il Premio Maestro del Made in Italy conferito a Peppe Zullo”, ha dichiarato Oscar Buonamano, “riconosce proprio questo valore: la capacità di trasmettere competenze, esperienze e passione alle nuove generazioni, affinché un patrimonio di conoscenze non si disperda, ma continui a generare nuove opportunità”.

In questa prospettiva, il Made in Italy non è soltanto ciò che produciamo, ma anche la cultura del lavoro, i saperi e le storie che siamo capaci di tramandare. È cultura dell’accoglienza, capacità di costruire legami tra le persone e tra le persone e il territorio. Un percorso virtuoso che Peppe Zullo ha intrapreso da molti anni e che ha trovato, nella Scuola Internazionale di Cucina, uno strumento potente per trasferire conoscenze, come la storia agricola ed enogastronomica dei Monti Dauni, a studenti provenienti da tutto il mondo.

. A tutto ciò si affianca da oggi un nuovo strumento, o meglio, un nuovo manufatto: la Casa Museo nel vigneto, risultato di un prestigioso intervento di recupero edilizio di una costruzione preesistente nel complesso di Villa Jamele. Nelle prossime settimane, sono previsti laboratori e workshop, attività didattiche, mostre tematiche e degustazioni. Le visite guidate si estenderanno alla cantina di Piano Paradiso, dove la Sala delle botti racconterà la storia dei mestieri legati alla produzione vinicola, a partire da quelli del vetraio e del bottaio.



Pubblicato il 29 Ottobre 2026