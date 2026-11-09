A Napoli il festival ‘Alla prova del tempo’ indaga a Storia come metamorfosi

(Adnkronos) – “Alla prova del tempo” giunge alla IV edizione con un nuovo affascinante tema: “Storia con metamorfosi. La vita pubblica / La vita privata”. Il festival, promosso e finanziato dal Comune di Napoli e curato da A Voce Alta, si terrà da giovedì 12 a sabato 14 novembre al Maschio Angioino (Sala dei Baroni). Il tema scelto richiama l’attenzione sull’incidenza del tempo nella Storia, la metamorfosi che produce e trasforma le cose. In questo processo la conoscenza storica è uno strumento critico necessario proprio per cogliere – per ‘differentiam’ – le stesse trasformazioni. La quarta edizione di “Alla prova del tempo” si propone di indagarle muovendosi tra tempi brevi e tempi lunghi. Tra il remoto – il mondo antico, addirittura la preistoria lontanissima – e il moderno, per arrivare al disordine globale oggi imperante. E, pure, di ripercorrere due linee fondamentali: da un lato, la dimensione relazionale dell’agire e del sentire umano, che suggerisce allo sguardo storico di proiettarsi verso la vita pubblica; dall’altro, la sfera della soggettività e del quotidiano, che ci spinge a interrogarci sulla metamorfosi della vita personale. Una vita personale che è fatta di protezioni, confini, bisogno di intimità, ma si ritrova anche a negoziare con la collettività attraverso i desideri, le passioni, i gusti, le mode, i costumi, i consumi e la ricerca di distinzione. Ed è qui, nel personale, che forse s’intuisce lo spirito del tempo. Anzi, il banale e il superficiale – c’è una eco di Marcel Proust in questa notazione finale – possono essere più rivelatori di quanto non sia il profondo. E il basso più eloquente dell’alto.

Partecipano alla quarta edizione: Alessandro Aresu, Mauro Bonazzi, Olga Campofreda, Giorgio Caravale, Ilaria Gaspari, Claudio Giunta, Silvia Ferrara, Anna Foa, Tonia Mastrobuoni, Andrea Mazzucchi, Pasquale Palmieri, Matteo Palumbo, Laura Pepe, Gian Piero Piretto, Lisa Roscioni, Marino Sinibaldi, Alessandro Vanoli. Paolo Di Paolo introdurrà tutti gli incontri.

Come nelle trascorse edizioni ci sarà l’appuntamento con “Prendersi a parole”, ovvero il “debate” – gara di parole e argomentazioni – intorno al tema del festival, che quest’anno vedrà impegnate le studentesse e gli studenti del Liceo Fonseca e dell’Iti Ferraris di Napoli. Durante le tre giornate saranno proiettati video realizzati dalle allieve e gli allievi della cattedra di Cinema del professor Luigi Barletta dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

“Il Comune di Napoli sostiene per il quarto anno consecutivo il Festival di storia ‘Alla prova del tempo’, a riprova dell’importanza e del supporto che l’Amministrazione dedica a momenti di approfondimento e riflessione come questo, poiché necessari per comprendere, attraverso l’analisi del passato, i tempi che stiamo vivendo e i grandi cambiamenti che ci riguardano, permettendoci, al contempo, di acquisire maggiore consapevolezza delle sfide future. Un festival che, grazie al supporto del mondo accademico, nasce per aprirsi al dialogo e al confronto, coinvolgendo docenti, ricercatori e le nuove generazioni, per creare spazi nuovi e partecipati in cui la cultura e la conoscenza diventano strumento di crescita collettiva” afferma il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

“Ringraziamo il Comune di Napoli per aver scelto, per il quarto anno, di investire nella storia come strumento per interrogare il presente – dichiara Giulia Milanese, presidente di A Voce Alta aps. Per l’associazione A Voce Alta, “Alla prova del tempo” significa creare occasioni di incontro con la storia fuori dai luoghi e dai linguaggi specialistici, aprendola a un confronto ampio e plurale. Per questo anche il coinvolgimento delle scuole e delle giovani generazioni è fondamentale: vogliamo che questo festival sia un’occasione di partecipazione e di dialogo con e per la comunità, in cui la storia possa diventare uno strumento condiviso per provare a sviluppare uno sguardo critico sulle trasformazioni della società e sul nostro tempo”.

“Il mondo nuovo. Quante volte il mondo è stato nuovo? Quante volte l’uomo ha sentito la fine di un mondo e l’inizio di un mondo, e di un tempo, nuovo? La storia, in fondo, è la storia di queste discontinuità, di queste rotture, ora nette ora inavvertite – dichiara Gennaro Carillo, professore di Storia del pensiero politico all’Università degli studi Suor Orsola Benincasa, componente del comitato scientifico del festival. Le storie delle nazioni – scriveva Vico – “corrono in tempo”: l’essere della storia coincide con il suo divenire instancabile, con la sua corsa. Nulla di più difficile di interpretare una trasformazione in atto, senza la dovuta distanza dall’evento o meglio dai suoi sintomi. È quello che ci accade oggi, travolti come siamo da una rivoluzione che non ha precedenti e sfida le categorie con le quali abbiamo finora provato a capire il mondo”.

“Trasumanar significar per verba / non si poria”: i versi di Dante ci ricordano che ogni autentica metamorfosi porta con sé qualcosa che eccede le categorie con cui siamo abituati a comprendere il mondo – dichiara Andrea Mazzucchi, rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, componente del comitato scientifico del festival. Ma la trasformazione non riguarda soltanto gli individui: investe anche le istituzioni, le comunità e gli assetti politici. La metamorfosi non è soltanto una trasformazione delle forme: è un mutamento che investe il modo in cui guardiamo noi stessi, abitiamo il presente e immaginiamo il futuro. Interrogare le metamorfosi significa dunque provare a comprendere il nostro tempo nella sua complessità, riconoscendo quanto le trasformazioni individuali siano inseparabili da quelle della società e della politica. Significa anche interrogarsi sulla capacità delle comunità di rinnovare le proprie forme di convivenza, senza smarrire i principi e i valori che le fondano. È questa la vocazione del festival: mettere in dialogo saperi e linguaggi diversi, affidare all’indagine storica e alle forme dell’immaginario gli strumenti per leggere il presente, coinvolgere le nuove generazioni in una discussione che non sia soltanto sul mondo che cambia, ma anche sul mondo che vogliamo contribuire a costruire”.

“La Scuola Superiore Meridionale partecipa anche a questa edizione del Festival della Storia, un appuntamento che è entrato a far parte del percorso formativo degli allievi e dei dottorandi, e del programma di orientamento per gli studenti delle scuole superiori – dichiara Arturo De Vivo, responsabile della Scuola Superiore Meridionale. Sul tema di quest’anno, la storia come metamorfosi, come cambiamento, sarà promosso un dibattito all’interno delle aree interdisciplinari della SSM”.

Il festival è promosso e finanziato dal Comune di Napoli, ed è ideato e organizzato dall’associazione A Voce Alta aps, con il coordinamento scientifico di Gennaro Carillo, professore di Storia del pensiero politico all’Università degli studi Suor Orsola Benincasa, Andrea Mazzucchi, rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Pasquale Palmieri, professore di Storia moderna all’Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università Federico II e la Scuola Superiore Meridionale di Napoli, con il patrocinio del Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università Suor Orsola Benincasa.

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Pubblicato il 9 Novembre 2026