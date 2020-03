A Monteleone di Puglia ingressi della città chiusi con balle fieno

Gli accessi a Monteleone di Puglia sono stati bloccati con grosse balle di fieno. Lo ha disposto il sindaco del piccolo centro dei Monti Dauni, Giovanni Campese, che ha fatto piazzare dalla Protezione Civile alcune ‘rotoballe’ agli ingressi del paese lasciando libera solo la via di accesso in via Mancini. “Abbiamo emanato – ha spiegato il primo cittadino – un’ordinanza chiudendo l’accesso ai forestieri”. Nel piccolo centro foggiano al momento non si registrano casi di contagio ma la decisione di chiudere il paese e’ stata presa, ha spiegato Campese, anche per la vicinanza con i centri irpini dove sono stati riscontrati piu’ casi e con la zona rossa di Ariano Irpino. Cosi l’altra sera, uomini della protezione civile e cittadini a bordo di trattori hanno posto i blocchi con le balle di fieno. Il sindaco ha anche disposto la chiusura delle attivita’ commerciali. “I miei concittadini ha ribadito il sindaco Campese – si stanno comportando in modo encomiabile. Sto girando il paese per ringraziarli uno per uno per i sacrifici che stanno facendo”.

