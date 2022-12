A Monte Sant’Angelo l’ambulanza del 118 senza medico e infermiere

“Oltre venti minuti di attesa per l’arrivo dell’ambulanza sprovvista, pero’, sia del medico che dell’infermiere a bordo: e’ successo a Monte Sant’Angelo, dove un signore e’ stato soccorso e trasportato all’ospedale di San Giovanni Rotondo per un delicato intervento chirurgico. La questione e’ grave e la domanda e’: che fine ha

fatto la medicalizzazione del 118 di Monte Sant’Angelo, tanto sbandierata dalla Giunta Emiliano?”. Lo denunciano il deputato Giandiego Gatta e il consigliere regionale Napoleone Cera, entrambi di Forza Italia. “Che fine ha fatto – proseguono – il potenziamento della rete di emergenza-urgenza in Capitanata? L’ennesima cronaca di disservizio sanitario che si riverbera sui cittadini, l’ennesima narrazione di annunci e slogan da parte del centrosinistra che guida la Regione. E’ il momento che qualcuno se ne assuma le responsabilita’ e quel qualcuno e’ Emiliano con la sua maggioranza. E’ finita l’era delle promesse fasulle”.”A causa della carenza cronica di medici del 118, sporadicamente alcuni turni possono risultare

non coperti, come nel caso dell’altra notte”. Lo precisa l’Asl Foggia in relazione al caso denunciato, l’Asl evidenzia che si tratta di “un fenomeno limitato: basti pensare che, in tutto il mese di dicembre – spiega – la copertura dei turni da parte dei medici e’ stata del 94%, mentre sono rimasti scoperti 3 turni degli

infermieri, per la concomitante malattia di due operatori. La presenza del medico e’ garantita, in ogni caso, dalla Postazione Fissa Medicalizzata e dalla Continuita’ Assistenziale”. A Monte Sant’Angelo, continua la Asl, “la rete dell’Emergenza Urgenza e’ costituita da: Postazione Fissa Medicalizzata (ex PPIT) in cui

il medico e’ presente H24 per 365 giorni l’anno; e Postazione 118 Medicalizzata”.

In merito all’accaduto “della scorsa notte, a seguito della chiamata al 118 – ricostruisce l’Asl – sono giunti sul posto i soccorritori che, in costante contatto con la Centrale Operativa, hanno proceduto alla rilevazione dei parametri vitali

del paziente, da tempo in cura presso ‘Casa Sollievo della Sofferenza’” a San Giovanni Rotondo, dove e’ stato poi trasportato. “Il medico della Centrale, escluso il codice rosso, ha proposto ai familiari l’invio sul posto del collega di Continuita’ Assistenziale o il trasferimento alla Postazione Medicalizzata fissa (ex PPIT).

Viste pero’ le condizioni stabili dell’uomo – sottolinea l’Asl – la stessa famiglia ne ha richiesto il trasferimento all’Irccs di San Giovanni Rotondo. Il paziente, quindi, su volonta’ dei familiari e d’intesa con la Centrale Operativa, e’ stato trasferito in sicurezza a San Giovanni Rotondo dove e’ stato preso in carico dai sanitari dell’ospedale”.

