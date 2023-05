A Mirabilandia ‘La Notte Rosa’ di Claudio Cecchetto

(Adnkronos) –

La ‘Notte Rosa’, storico appuntamento che anima le estati della Riviera romagnola, compie 18 anni e Mirabilandia festeggia questo importante avvenimento con un evento esclusivo firmato Claudio Cecchetto. Sabato 8 luglio, il Parco divertimenti più grande d’Italia ospiterà una serata speciale con i djset a cura di Jody e Leonardo Cecchetto e i dj e i vocalist del Samsara di Riccione. Un grande evento per festeggiare la maggiore età della ‘Notte Rosa’, ormai diventata a pieno titolo il Capodanno dell’Estate in Riviera. Per questo, i primi 1000 diciottenni (documento con anno di nascita 2005) che si presenteranno al Parco, riceveranno in omaggio l’esclusiva t-shirt limited edition dell’evento. Ma le sorprese non finiscono qui: ad accompagnare la serata, la grande musica con i tormentoni estivi dei 18 anni della Notte Rosa per ballare fino alla chiusura del parco (ore 23.00). Un’occasione diversa anche per godere del divertimento delle tante attrazioni e degli spettacoli in programma. Con le prime luci della sera sarà ancora più suggestivo un giro sulla ruota panoramica Eurowheel che regalerà una vista da 90 metri di altezza – la seconda ruota panoramica più alta del continente – per ammirare l’onda rosa di tutta la Riviera. Per gli amanti della velocità e delle altezze, imperdibili sono iSpeed, il più alto e veloce launch coaster in Italia; il loop a 360 gradi e un salto di 50 metri del Katun, l'inverted coaster numero uno in Europa; e un rifrescante giro sul Divertical, il più alto water coaster al mondo. Dalle ore 17 sarà attiva una speciale promozione con entrata al Parco – evento incluso – a soli 9,90 euro. “Con grande piacere firmo la direzione artistica anche dell’evento di Mirabilandia, spiega Claudio Cecchetto. Questo parco divertimenti è una vera e propria icona dell’intrattenimento della Riviera e sono lieto che l’onda fluida rosa di questa edizione arrivi anche qui senza distinzione di età, gusti e interessi. Sarà un appuntamento indimenticabile!”. “Ogni anno partecipiamo ai festeggiamenti della Notte Rosa con grande entusiasmo, proponendo eventi, feste e promozioni particolari, dice Sabrina Mangia, Sales and Marketing Director di Mirabilandia. Non potevamo quindi mancare l’appuntamento con la maggiore età di un’iniziativa che ha riscosso da subito grande successo, proiettando la Riviera e tutti i suoi operatori tra gli avvenimenti più attesi della stagione estiva. Mirabilandia è un parco che richiama un pubblico di tutte le età: non solo famiglie con bambini ma anche giovani e adulti che hanno voglia di divertimento, adrenalina e tanta musica”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Maggio 2023