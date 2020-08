A Manfredonia il concerto all’alba “Facciamo Giorno”

Lo spettacolo teatrale “Harem, le donne di Federico”, sabato 29 agosto alle 21 nel Chiostro di Palazzo San Domenico.Il concerto della sera “non di solo Mozart” domenica 30 agosto alle 21 nel Chiostro di Palazzo San Domenico. Continuano gli appuntamenti di “Sarà l’Estate” per ritrovarsi intorno al teatro e alla musica nei luoghi più suggestivi di Manfredonia. Tre gli eventi in programma nel weekend del 29 e 30 agosto all’interno del cartellone realizzato da Teatro Pubblico Pugliese e Regione Puglia, in collaborazione con Bottega degli Apocrifi e Gal DaunOfantino con il patrocinio del Comune di Manfredonia. Da non perdere il suggestivo concerto all’alba “Facciamo Giorno” a cura di Bottega degli Apocrifi, che si terrà sabato 29 agosto alle 06.10 nella Nuova Piazza “terrazza sul mare” (sul Lungomare Nazario Sauro, antistante Piazza Diomede). A salutare il sole con alcune delle misteriose sonate di Chédeville attribuite a Vivaldi, saranno Fabio Trimigno (violino), Michela Celozzi (violoncello) e Andrea Stuppiello (percussioni). “Il pastor fido”, uno dei più eclatanti falsi storici della letteratura musicale, è un viaggio nelle sonorità popolari della Francia del 700. L’opera scritta per musette o ghironda e basso continuo – spesso suonata anche da flauto o oboe o violino – verrà riletta sotto i colori dell’alba da un violino e un violoncello in un continuo dialogo con percussioni etniche, alla scoperta di nuove sonorità.“Harem, le donne di Federico” è invece lo spettacolo teatrale che offre uno sguardo nuovo e inedito sulla figura di uno degli uomini più potenti di tutti i tempi, Federico II di Svevia. La regia ed il testo della rappresentazione, che andrà in scena sabato 29 agosto alle 21 nel Chiostro di Palazzo San Domenico, sono a cura di Carla De Girolamo, la quale mette in scena l’opera affiancata da altre due donne: Arianna Gambaccini e Claudia Lerro.

