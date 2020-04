A Lucera niente pollice verso

Negli anfiteatri i Romani se la spassavano crudelmente. Si cominciava al mattino con le venationes, ‘numero’ nel quale uomini opportunamente armati affrontavano animali feroci. A seguire, le damnationes, ovvero le condanne a morte. I cittadini romani (per ‘rispètto’) venivano sbrigativamente passati a fil di spada. Gli humiliores (stranieri o schiavi) potevano subire la damnatio ad crucem, ad flammas o ad bestias ; inutile precisare che le ultime due forme di supplizio erano le più gradite dalla platea. Nel pomeriggio gran finale con i gladiatori… ‘Fasti’ del genere si videro anche in Puglia? Sulla carta avrebbe dovuto essere così, Di fatto, come vedremo, ciò non accadde. Eretto nell’età augustea dal magistrato Marco Vecilio Campo, l’anfiteatro di Lucera è uno dei meglio conservati al mondo : dispone di un’arena che misura 75,20 x 43,20 m. ; si calcola che potesse ospitare fra i sedici e i diciottomila spettatori. La cifra, enorme, sollecita interrogativi: la Lucera del tempo e il suo territorio potevano giustificare una struttura così grande? Iscrizioni sugli architravi degli ingressi indicano che Marco Vecilio Campo, all’epoca magistrato, fece costruire a sue spese quell’anfiteatro dedicandolo ad Augusto. Il quadro è ora più chiaro : Vecilio Campo, che già di suo doveva essere abbastanza facoltoso (ma non straricco come voleva diventare), al momento della guerra civile volle ‘puntare’ sul giovane Ottaviano sostenendolo economicamente e politicamente. Quando Ottaviano, ribattezzato Augusto, divenne il primo imperatore di Roma, volle manifestarsi riconoscente verso quanti erano stati al suo fianco sin dalla prima ora. Ciò consentì a Vecilio Campo di diventare uno degli uomini più ricchi del Mezzogiorno. Diversamente non avrebbe potuto disporre dei milioni di sesterzi necessari all’edificazione di quell’anfiteatro. E perché un’opera così platealmente grande? Per due motivi, conservare il favore dell’imperatore con un’opera che facesse notizia sino a Roma e legare il proprio nome ad una costruzione pensata per sfidare i secoli. Fece mai quel ‘contenitore’ il tutto esaurito? Anche affidandosi ai migliori impresari, quelli che potevano fornire il meglio tra gladiatori e bestie feroci, non si sarebbe potuto richiamare più di tutta la popolazione di Lucera e dintorni (ovvero quanto bastava a riempire metà struttura). Forse il pienone, il primo e l’unico si registrò in occasione della giornata inaugurale, convergendo su Lucera patrizi venuti persino da Roma, attratti da un ricco calendario di festeggiamenti. Ma dopo?…. Nessuna fonte accenna anche di sfuggita all’attività di questa struttura. Viene il sospetto che, assolta la sua funzione, – omaggiare l’imperatore e soddisfare la megalomania di un patrizio – l’anfiteatro di Lucera sia scivolato nel dimenticatoio, abbandonato a sé stesso. Uno spreco esecrabile. Guardando le cose col distacco che duemila anni di storia consentono si ha la sensazione, usando un linguaggio moderno, della ‘cattedrale nel deserto’, del fumo gettato a profusione negli occhi della gente per ostentare potenza e assicurarsi serbatoi elettorali. A ben guardare, una storia assai moderna. – Nell’immagine, ‘Ave Caesar, morituri te salutant’, pittura ad olio di Jean-Léon Gérôme (1859)

Italo Interesse

