A Londra al via ‘Summer Street Project’: mezzo milione di sterline per trasformare la città in una piazza italiana

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Uno stanziamento di 500mila sterline da parte del Comune di Londra per trasformare la città in una grande piazza all'italiana. Il sindaco Sadiq Khan ha dato il via al Summer Street Project, ribattezzato più comunemente dai cittadini come "al fresco". Il piano punta a ridisegnare lo spazio urbano ispirandosi esplicitamente alla tradizione delle piazze italiane, dove la vita sociale e la ristorazione si spostano all'aperto durante i mesi estivi. Complici anche le temperature che proprio in questi giorni, nella capitale inglese, raggiungeranno anche i 30 gradi. I fondi stanziati serviranno a finanziare quindici diversi progetti distribuiti in tredici municipi della città. L'idea di fondo è quella di permettere a ristoranti, pub e caffè di espandersi sui marciapiedi e nelle strade temporaneamente pedonalizzate. Quest’anno il piano si accompagna anche all'entrata in vigore di nuovi poteri strategici del sindaco in materia di licenze. Una novità assoluta che permetterà di snellire la burocrazia per le aperture prolungate e la somministrazione all'aperto di bevande e cibo, facilitando l'organizzazione di mercatini di street food, eventi culturali e la trasmissione su maxischermo dei grandi eventi sportivi, come nel caso dei mondiali di calcio e del torneo di tennis di Wimbledon attualmente in corso. Il provvedimento è stato accolto con enorme favore dal mondo della ristorazione e del turismo, che ha spinto molto per ottenere questo stanziamento economico. Tra i principali sostenitori del progetto c'è Uk Hospitality, l'organismo di rappresentanza dell'industria dell'ospitalità. La sua direttrice, Kate Nicholls, sentita da Adnkronos ha commentato con entusiasmo l'assegnazione dei fondi: "Iniziative come queste permettono di catalizzare l’attenzione verso quartieri ed iniziative altrimenti fuori dal circuito turistico della capitale inglese. E' fantastico vedere così tanti municipi londinesi sfruttare questa opportunità. Molti hanno già presentato idee interessanti per sfruttare gli spazi messi loro a disposizione. Segno che la forza del settore dell'ospitalità, nonostante il forte momento di crisi che stiamo vivendo, dovuto alla crescita dell’inflazione e più in generale del costo della vita, continua a guidare la ripresa delle attività commerciali soprattutto gestite dai piccoli imprenditori, e nel riavvicinare le comunità locali in una metropoli, come Londra, dove vivono più di 9 milioni di abitanti”.

Gli interventi più significativi riguarderanno quattro grandi aree nei distretti di Barking e Dagenham, Brent, Greenwich e Lambeth, che riceveranno fino a centomila sterline ciascuno per trasformare i propri spazi pubblici. A Lower Marsh, nella zona di Waterloo, la strada principale rimarrà chiusa al traffico automobilistico ogni sabato per dodici ore, lasciando spazio a tavoli all'aperto e rassegne teatrali. Altri undici interventi più piccoli permetteranno invece di riconvertire temporaneamente aree di parcheggio in piccoli spazi verdi e dehors a Camden, Islington e in altre zone periferiche. Grazie a questo mix di finanziamenti e bel tempo, Londra si prepara a vivere un’estate dal sapore decisamente più italiano. (di Alessandro Allocca)

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Pubblicato il 6 Luglio 2026