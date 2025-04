A Grassina si rinnova la tradizione della Passione di Cristo

(Adnkronos) – Il miracolo della "Resurrezione di Lazzaro" così come venne dipinto da Giotto nell'affresco conservato nella Cappella degli Scrovegni di Padova si farà gesti, emozioni e volti in carne ed ossa con la Rievocazione Storica di Grassina, una delle più antiche rappresentazioni della Passione di Cristo con origini risalenti al XVII secolo, che torna la sera del Venerdì Santo, il prossimo 18 aprile, nel comune di Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze. L’omaggio all’artista trecentesco, con un tableau vivant recitato dagli attori che porteranno in scena la Via Crucis, accompagnerà la successiva rinascita di Cristo, aprendo le porte alle celebrazioni di Pasqua. Ma non sarà l’unica novità per questa nuova edizione della Passione, organizzata dal Centro Attività Turistica di Grassina – Cat Odv con il sostegno dell’amministrazione comunale, che ogni anno dal 1982, con la sola interruzione della pandemia, richiama migliaia di persone. Sarà infatti riproposta anche la suggestiva scena dell’ingresso a Gerusalemme di Gesù accolto da una folla festante. A far rivivere la magia della Rievocazione Storica, decine di attori e cinquecento figuranti di ogni età in costume d’epoca: un paese intero, generazioni diverse, che da quasi mezzo secolo si mobilitano per offrire una rappresentazione corale di grande fascino e bellezza ricreando ambienti e personaggi di duemila anni fa. La manifestazione, come da tradizione, si compone di due momenti distinti: la Processione nelle vie e nella piazza principale di Grassina a partire dalle ore 21.15, diretta dai registi Alessio Antongiovanni e Susanna Forconi, e le scene recitate sulla collina del Calvario, in località Bubè, a partire dalle 21.30, dirette dai registi Daniele Torrini e Antonio Bernini. Per quanto riguarda gli attori, ad interpretare Gesù durante il corteo sarà Lorenzo Casalsoli, durante le scene recitate sul Calvario Riccardo Matteuzzi e sulla croce Paolo Lepri. Fabian Cecchi e Sabrina Campagnucci vestiranno i panni di Ponzio Pilato e Procula durante le scene, Marco Pellegrini e Lisa Vanchetti durante il corteo. Viola Quinti tornerà a interpretare Maria durante le scene. Simona Degl’Innocenti interpreterà Veronica che soccorre ed asciuga Gesù nelle cadute della Passione. Alessandro Conti sarà Longino che trafigge Gesù in croce per accertarne la morte. Il balletto di Salomè vedrà impegnate quest'anno le allieve della FD Junior Ensemble Firenze Danza. Tra le novità, durante il corteo, la presenza della corte di Erode, interpretato da Gregorio Parrini e affiancato da Erodiade, interpretata dalla giovane Elisa Matteuzzi. Questa edizione della Rievocazione sarà dedicata al ricordo di Novella Calvelli e alla famiglia della giovane grassinese per molti anni figurante della Rievocazione, prematuramente scomparsa come il padre Alessandro, ex vicesindaco di Bagno a Ripoli, e il fratello Subramani, da sempre anime e membri attivi del Cat. Ricco il calendario di iniziative collaterali. Un momento di riflessione sul valore culturale della Passione sarà il convegno “L’importanza delle manifestazioni di Rievocazione e Ricostruzione storica nel mondo moderno: valorizzazione, cultura e sviluppo” organizzato dal Cat per sabato 12 aprile alle ore 16.00. Appuntamento in Biblioteca comunale (via di Belmonte 38, Ponte a Niccheri) con numerosi ospiti e relatori coordinati dal presidente del Cat Daniele Locardi. Previsti di interventi del sindaco Francesco Pignotti; dell’esperto di storia e tradizioni fiorentine Luciano Artusi; del presidente degli Stati generali delle Rievocazioni storiche e direttore del Corteo e del Calcio storico fiorentino Filippo Giovannelli; della consigliera regionale Fiammetta Capirossi; dell’ex sindaco ed ex presidente del Cat Luciano Bartolini; del presidente di Europassione per l’Italia Flavio Sialino e delle dirigenti degli IC Caponnetto e IC Mattei, Maria Luisa Rainaldi e Amalia Bergamasco (ingresso libero). Domenica 13 aprile alle ore 18.00 l’Acli di Grassina ospiterà il concerto della Filarmonica Cherubini (ingresso libero). E sempre all’Acli di Grassina da giovedì 17 fino al lunedì di Pasquetta saranno esposti in mostra i disegni e i dipinti dell’artista ripolese Mario Moretti. Quest’anno anche gli Insuperabili dell’Associazione Orizzonti saranno parte attiva della Rievocazione: giovedì 17 aprile saranno presenti alla casina della Rievocazione in piazza Umberto a Grassina per la vendita dei biglietti e per realizzare i manufatti in vimini che saranno posizionati sulla tavola dell’Ultima Cena, come loro generoso contributo alla Rievocazione del Venerdì Santo. Anche negozi e botteghe partecipano all’evento con il Concorso delle vetrine, che saranno addobbate a tema in occasione della Rievocazione storica. L’iniziativa, promossa dal Centro commerciale naturale “Grassina e le sue Botteghe” propone quest’anno le seguenti tematiche: “Abbraccia la Gentilezza”, per invitare a riflettere sui piccoli gesti che migliorano la comunità; "La Forza dell'Altruismo", per valorizzare il gesto gratuito e il prendersi cura degli altri; "Dono e Sacrificio", per evocare il senso profondo della Pasqua. “La Passione del Venerdì Santo, da quando è rinata oltre 40 anni fa fa grazie a un gruppo di volontari, è un appuntamento di grande emozione, atteso e conosciuto ben oltre i confini toscani e nazionali. La Rievocazione fa parte da sempre anche della mia storia personale. Fin da bambino – dichiara il sindaco Francesco Pignotti – vestirsi da figurante era quasi un rituale in attesa della Pasqua condiviso con la mia famiglia e l’intera comunità. Per questo quest’anno come amministrazione abbiamo voluto sostenerla in maniera decisa, teniamo alla Rievocazione e sappiamo quali sono le difficoltà che si incontrano nell’organizzare una manifestazione di così grande rilievo. Volevamo, in accordo col Cat, che la Rievocazione fosse quella di sempre, con il corteo e le scene al calvario, senza ridimensionamenti, ci abbiamo creduto e siamo stati tutti concordi come giunta nel prendere questa decisione. Un ringraziamento a tutti i figuranti in primo luogo, senza i quali la Passione non ci sarebbe, alle centinaia di volontari e a tutto il Cat: un intero popolo che ogni anno con la Rievocazione fa rivivere la bellezza della Pasqua e testimonia quanto questa manifestazione sia indissolubilmente legata al nostro territorio”. “La Rievocazione, trasportandoci per una notte nell'atmosfera di duemila anni fa, rinnova anche quest’anno il suo messaggio di speranza, la capacità di rinascere in mezzo alle avversità. Quello che vediamo al corteo e alle scene – commenta il presidente del Cat Daniele Locardi – è il frutto di un intero anno di impegno e lavoro da parte dei figuranti e dei volontari che si prodigano per mesi tra prove, logistica, organizzazione. A loro il più sincero ringraziamento e il merito di dare vita ad una manifestazione che unisce davvero tutta la comunità ripolese, non solo grassinese. Voglio inoltre ringraziare il sindaco Pignotti e la giunta che con un lavoro straordinario quest’anno hanno contribuito in maniera sostanziosa per mantenere la Rievocazione cosi come la conosciamo, con un importante sostegno economico”. L’edizione 2025 della Rievocazione è stata presentata stamani in sala consiliare “Falcone e Borsellino” a Bagno a Ripoli alla presenza del sindaco Pignotti, dell’assessora alle Rievocazioni storiche Paola Nocentini, del presidente del Cat Locardi, del vicepresidente Andrea Quinti, del segretario Riccardo Matteuzzi, del tesoriere Stefano Guidi e di Filippo Ravenni, dei registi e degli aiuto registi della Rievocazione: Alessio Antongiovanni e Susanna Forconi per la Processione, Daniele Torrini e Antonio Bernini per le scene sulla collina del Calvario. La Rievocazione Storica di Grassina – La Passione del Venerdì Santo è organizzata dal Centro Attività Turistica Grassina – Cat Odv con il sostegno e il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli. La manifestazione si svolge con il supporto e il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e Europassione per l’Italia. La manifestazione si svolge grazie al contributo logistico di circa 120 volontari aderenti a tutte le principali associazioni di Protezione civile del territorio, coordinati da Andrea Quinti e Mario Pagliai, in collaborazione con la Polizia municipale. Dalle ore 18 alle ore 24 sarà attivo un servizio navetta gratuito che accompagnerà il pubblico dal parcheggio della scuola Redi in via di Belmonte fino a Grassina. In caso di pioggia, la Rievocazione sarà posticipata alla sera del Lunedì di Pasquetta, con la rappresentazione delle sole scene al Calvario.



Pubblicato il 2 Aprile 2025