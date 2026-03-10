Attualità

A giugno primo matrimonio gay tra sindaci, quello Fdi di Pordenone sposerà quello leghista di Carlino

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il 27 giugno prossimo il sindaco di Pordenone di Fratelli d’Italia, Alessandro Basso, sposerà il leghista Loris Bazzo, sindaco di Carlino (Udine). Secondo il Gazzettino che ne dà notizia, si tratta del primo matrimonio in Italia tra due sindaci omosessuali e peraltro di centrodestra. “In tema di diritti la destra ha superato la sinistra, cose che fino a qualche tempo erano inimmaginabili” ha dichiarato il primo cittadino di Pordenone alle colonne del giornale. Basso, classe 1978, due figli e un matrimonio alle spalle, da cinque anni frequenta il collega Bazzo, ex consigliere regionale, di due anni più anziano. A unirli in matrimonio, che sarà celebrato nell'ex convento Chiostro di San Francesco in centro città, hanno chiamato il più anziano degli ex sindaci di Pordenone, l’89enne Alvaro Cardin.  
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Anche il capo di gabinetto deve farsi autorizzare per interventi pubblici: il caso Bartolozzi diventa un giallo

16 minuti fa

Iran, il ritorno del ‘Taco Trade’: mercati spingono Trump verso uscita da guerra

1 ora fa

Giovani, Magatti (Unicat): “Una ricerca che evidenzia il loro potenziale”’

1 ora fa

Porti, Latrofa: “Intermodalità, ‘innovazione e sostenibilità per rafforzare sistema Roma e Lazio”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio