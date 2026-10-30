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A Genova lo sciopero generale, Nivoi (Usb): “Meloni pensa alla repressione e non ai salari”

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In occasione dello sciopero generale indetto da Usb contro il carovita e l’economia di guerra, a Genova è stato organizzato un corteo che vede la presenza dei lavoratori del porto e delle altre categorie.

“La precettazione di Salvini non ci interessa – ha commentato il responsabile di Usb Porti e Calp José Nivoi – lui non ha capito che si va fino in fondo adesso”. Sulle ragioni dello sciopero ha detto: “Meloni ha aggravato la situazione perché sta andando verso l’aumento della repressione invece di pensare ai salari dei lavoratori. Oggi bloccheremo tutto, poi partiremo in corteo perché il porto è casa nostra”.


Pubblicato il 30 Ottobre 2026

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