A Genova lo sciopero generale, Nivoi (Usb): “Meloni pensa alla repressione e non ai salari”

In occasione dello sciopero generale indetto da Usb contro il carovita e l’economia di guerra, a Genova è stato organizzato un corteo che vede la presenza dei lavoratori del porto e delle altre categorie.

“La precettazione di Salvini non ci interessa – ha commentato il responsabile di Usb Porti e Calp José Nivoi – lui non ha capito che si va fino in fondo adesso”. Sulle ragioni dello sciopero ha detto: “Meloni ha aggravato la situazione perché sta andando verso l’aumento della repressione invece di pensare ai salari dei lavoratori. Oggi bloccheremo tutto, poi partiremo in corteo perché il porto è casa nostra”.



Pubblicato il 30 Ottobre 2026